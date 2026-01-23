«Είναι ντροπή» - Οργισμένοι οι συγγενείς με την απελευθέρωση Μορέτι μετά τη φωτιά στην Ελβετία

Εγγύηση ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ) κατέβαλε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Crans Montana, στην Ελβετία, όπου ανήμερα Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, νεαρής κυρίως ηλικίας.

Οι συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν την οργή τους σχετικά με την απόφαση των δικαστικών αρχών να αφήσουν ελεύθερο τον Ζακ Μορέτι, έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ Constellation.

«Πρόκειται για σκάνδαλο και ντροπή απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε στη Le Parisien ο δικηγόρος Jean‑Luc Addor, που εκπροσωπεί οικογένεια θύματος. Ο πατέρας του Trystan Pidoux, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 17 ετών, μίλησε για «μικροσυμφωνίες και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι», εκφράζοντας αγανάκτηση για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που κατέβαλε την εγγύηση παραμένει άγνωστος. «Σαράντα άνθρωποι, παιδιά, πέθαναν. Πώς γίνεται να τον αφήνουν ελεύθερο;» είπε χαρακτηριστικά.

Ελβετία: Οι συγγενείς αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη

Οι συγγενείς θυμάτων αμφισβητούν ανοιχτά τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αρχές του ελβετικού καντονιού του Βαλαί, κάνοντας λόγο για ευνοιοκρατία και επιείκεια. Πολλές φωνές, τόσο τοπικά όσο και σε ολόκληρη την Ελβετία, ζητούν η υπόθεση να περάσει σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, η γενική εισαγγελέας απέρριψε το αίτημα για διορισμό «έκτακτου εισαγγελέα», υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν «αντικειμενικοί ή νομικοί λόγοι». Ο πατέρας του Trystan απηύθυνε έκκληση και σε ξένες αρχές, καθώς πολλά θύματα ήταν από τη Γαλλία και την Ιταλία: «Πώς μπορεί ο Μακρόν να το αφήνει αυτό να συμβαίνει; Εννέα Γάλλοι πολίτες πέθαναν».

Στην Ιταλία, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι έμεινε «άναυδος», χαρακτηρίζοντας την αποφυλάκιση «πραγματική προσβολή για τα συναισθήματα των οικογενειών που έχασαν τα παιδιά τους».

Ελβετία: Φόβοι για διαφυγή του Μορέτι

Ο δικηγόρος Christophe de Galembert, που εκπροσωπεί οικογένεια θύματος, μίλησε για «κίνδυνο διαφυγής στη Γαλλία και ιδίως στην Κορσική», όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει δεσμούς, αλλά και για πιθανό «κίνδυνο συνεννόησης» με τρίτους ή ακόμη και μεταξύ των συζύγων και ιδιοκτητών του κέντρου νυχτερινής διασκέδασης.

Το Δικαστήριο Καταναγκαστικών Μέτρων του Βαλαί επέβαλε πάντως περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από την Ελβετία, κατάθεση όλων των εγγράφων ταυτότητας και καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Οι συνήγοροι του ζευγαριού δήλωσαν σε σύντομη ανακοίνωση ότι οι πελάτες τους «αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία της απόφασης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή».

Η υπόθεση του Crans-Montana συνεχίζει να προκαλεί σοκ και οργή, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη για μία από τις φονικότερες τραγωδίες σε χώρο διασκέδασης στην Ελβετία.

Με πληροφορίες από Le Parisien