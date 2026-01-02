«Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμάς» - Η Γαλλία στηρίζει την πολιτογράφηση του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ Κλούνεϊ

Η γαλλική κυβέρνηση υπερασπίστηκε δημοσίως την απόφαση χορήγησης γαλλικής υπηκοότητας στον Τζορτζ Κλούνεϊ, τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ και τα παιδιά τους, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση στη Γαλλία.

Η κριτική ξεκίνησε από τη Μαρί-Πιερ Βεντρεν, υφυπουργό στο υπουργείο Εσωτερικών, η οποία σε ραδιοφωνική συνέντευξη έκανε λόγο για «ζήτημα δικαιοσύνης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πολιτογράφηση βασίστηκε περισσότερο στη φήμη του ηθοποιού παρά σε αντικειμενικά κριτήρια. Δήλωσε, μάλιστα, ότι θα ζητήσει να ελεγχθεί «ολόκληρη η διαδικασία», σύμφωνα με τη Le Monde.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος χαρακτήρισε την πολιτογράφηση «απόφαση της δημόσιας αρχής» και «μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία». Όπως τόνισε, η υπηκοότητα απονεμήθηκε με προεδρικό διάταγμα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του γαλλικού δικαίου.

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η παρέμβαση Τραμπ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι τηρήθηκε «αυστηρή και πλήρης διαδικασία», η οποία περιλάμβανε ελέγχους ασφαλείας, συνεντεύξεις πολιτογράφησης στις αρμόδιες υπηρεσίες και την καταβολή όλων των νόμιμων τελών. Το υπουργείο επικαλέστηκε τον αστικό κώδικα, που επιτρέπει την πολιτογράφηση αλλοδαπών οι οποίοι «συμβάλλουν με διακεκριμένες πράξεις στην επιρροή της Γαλλίας και στις διεθνείς πολιτιστικές και οικονομικές της σχέσεις».

Ο Κλούνεϊ, που ζει μόνιμα με την οικογένειά του στο Μπρινιόλ, στη νότια Γαλλία, έχει μιλήσει με χιούμορ για τη σχέση του με τη γαλλική γλώσσα, λέγοντας ότι τα γαλλικά του είναι «απαίσια», σε αντίθεση με τη σύζυγο και τα παιδιά του που μιλούν άπταιστα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο RTL, είχε δηλώσει: «Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα και τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν μετά από 400 ημέρες μαθημάτων παραμένω κακός».

Στο θέμα παρενέβη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά την είδηση μέσω Truth Social, συνδέοντας την απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας με το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα στη Γαλλία.

Παρά τις πολιτικές «αναταράξεις», ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει ήδη αρχίσει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Γαλλία, συμμετέχοντας με μικρό ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή της επιτυχημένης σειράς Call My Agent!, η οποία παράγεται από τη Mediawan για το Netflix.

Η υπόθεση Κλούνεϊ άνοιξε ξανά τη συζήτηση στη Γαλλία για τα κριτήρια πολιτογράφησης, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι πρόκειται για μια θεσμικά ορθή απόφαση που ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας.

