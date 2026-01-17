«Είναι ηλίθιος - Βόθρος το X»: Μασκ και Ο’Λίρι της Ryanair τσακώθηκαν για το Wi-Fi της Starlink

Ανοιχτή διαφωνία ως προς την ασύρματη δικτύωση στα αεροπλάνα (Wi-Fi), με εκατέρωθεν προσβολές, είχαν στο διαδίκτυο ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της αεροπορικής Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι.

Η σύγκρουση μεταξύ των δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών άρχισε, όταν ο Ο’Λίρι, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο ιρλανδικό Newstalk, απέρριψε το σενάριο παροχής ίντερνετ -στα αεροσκάφη του- από την επιχείρηση του Έλον Μασκ, γνωστή και ως Starlink.

Απαντώντας στο σχόλιο του Μασκ ότι είναι «παραπληροφορημένος» σχετικά με την άρνηση της Ryanair να εγκαταστήσει Wi-Fi της Starlink, ο Ο’Λίρι είπε στους ακροατές ότι «δεν πρόκειται να δώσει καμία απολύτως σημασία στον Έλον Μασκ». «Είναι ηλίθιος, πολύ πλούσιος, αλλά και πάλι ηλίθιος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα χαρακτήρισε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ, το X, ως «βόθρο».

Η απάντηση του Μασκ στις προσβολές του Ο’Λίρι

Ο Μασκ απάντησε μέσω X γράφοντας: «Ο CEO της Ryanair είναι απολύτως ηλίθιος. Απολύστε τον». Σε επόμενη ανάρτηση κατηγόρησε τον Ο’Λίρι ότι έχει κάνει λάθος στους υπολογισμούς για την επίδραση της Starlink στην κατανάλωση καυσίμου «κατά έναν παράγοντα 10» και πρόσθεσε: «Απολύστε αυτόν τον ανόητο».

Στη διαμάχη μπήκε και ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair στο X, κοροϊδεύοντας τον Μασκ κατά τη διάρκεια μιας αναφερόμενης διακοπής λειτουργίας της πλατφόρμας, με την απάντηση: «μήπως χρειάζεσαι Wi-Fi @elonmusk;».

Πίσω από τις προσβολές κρύβεται μια ουσιαστική διαφωνία για το κόστος και τις επιδόσεις των αεροσκαφών. Η Ryanair έχει αποκλείσει δημόσια την εγκατάσταση της Starlink σε περισσότερα από 600 Boeing 737, υποστηρίζοντας ότι οι εξωτερικές κεραίες θα αυξήσουν την αεροδυναμική αντίσταση και την κατανάλωση καυσίμου.

Ο Ο’Λίρι έχει δηλώσει ότι η τεχνολογία θα επιβάλει «ποινή» περίπου 2% στην κατανάλωση καυσίμου και θα μπορούσε να κοστίσει στην εταιρεία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ένα αντάλλαγμα που, όπως λέει, δεν έχει νόημα για πτήσεις μικρών αποστάσεων, όπου οι επιβάτες είναι απίθανο να πληρώσουν για συνδεσιμότητα.

Ο Μασκ αμφισβητεί αυτούς τους αριθμούς, παραπέμποντας σε αεροπορικές εταιρείες που ήδη πετούν με αεροσκάφη εξοπλισμένα με Starlink και υποστηρίζοντας ότι το γρήγορο ίντερνετ θα διαμορφώνει ολοένα και περισσότερο τις επιλογές των επιβατών.

