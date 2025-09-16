«Είναι επικίνδυνος»: Όλα όσα είχε πει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο θάνατος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ προκάλεσε δηλώσεις θαυμασμού από τον Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τον ηθοποιό «τον καλύτερο της εποχής του». Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στους δύο άνδρες φαίνεται πως υπήρξε μονόπλευρη, καθώς ο Ρέντφορντ είχε ταχθεί επανειλημμένα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, περιγράφοντάς τον ως κίνδυνο για τη δημοκρατία και την ενότητα της χώρας.

«Υπήρξε μια περίοδος που δεν υπήρχε κανείς καλύτερος. Ήταν ο πιο καυτός, τον θεωρούσα σπουδαίο», είπε ο Τραμπ σε δηλώσεις του πριν από το ταξίδι του στη Βρετανία, χωρίς να αναφερθεί ποτέ στις επιθέσεις που δεχόταν από τον Ρέντφορντ ήδη από το 2015.

Εκείνη τη χρονιά, σε συνέντευξή του στον Λάρι Κινγκ, ο Ρέντφορντ είχε πει ότι ο Τραμπ «λέει πράγματα με τρόπο που ταρακουνά» την πολιτική σκηνή. Ο Τραμπ έσπευσε τότε να απομονώσει το συγκεκριμένο απόσπασμα και να το παρουσιάσει στο Twitter ως εγκωμιαστικό σχόλιο, γράφοντας: «Ευχαριστώ, Ρόμπερτ!». Εκπρόσωπος του ηθοποιού είχε διευκρινίσει πως δεν επρόκειτο για πολιτική στήριξη, αλλά για παρατήρηση πάνω στην εκρηκτική του παρουσία.

Στη συνέχεια, η γλώσσα του Ρέντφορντ έγινε ανοιχτά καταγγελτική. Σε άρθρο του στην Washington Post το 2019 χαρακτήρισε τον Τραμπ «έναν πρόεδρο που υποβαθμίζει καθετί που αγγίζει», καλώντας τους πολίτες να τον απομακρύνουν μέσω της κάλπης. Λίγους μήνες αργότερα, σε κείμενό του στο NBC News, προειδοποιούσε για «μια δικτατορικού τύπου επίθεση του Τραμπ σε όλα όσα πρεσβεύει η Αμερική», λέγοντας ότι έχει πλήξει την αλήθεια, το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου.

Ο Ρέντφορντ, μακροχρόνιος Δημοκρατικός, είχε στηρίξει τον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, τον Τζο Μπάιντεν το 2020 και πιο πρόσφατα την Καμάλα Χάρις. Για τον Τραμπ, αντίθετα, ήταν αμείλικτος.

Το 2024, σε άρθρο του στην USA Today, ο Ρέντφορντ έδωσε τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις, επικαλούμενος την πορεία της στην κλιματική δράση τόσο ως γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια όσο και ως αντιπρόεδρος. Την παρουσίασε ως ηγέτιδα ικανή να αντιμετωπίσει την «υπαρξιακή πρόκληση της εποχής μας».

Σε πλήρη αντίθεση, σκιαγράφησε τον Τραμπ ως κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Τόνισε ότι απέσυρε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, αποδυνάμωσε τις ρυθμίσεις για τις εκπομπές και υποστήριξε το σχέδιο «Project 2025», το οποίο, κατά τον Ρέντφορντ, θα πολιτικοποιούσε την επιστήμη και θα κατέστρεφε τα κίνητρα για την καθαρή ενέργεια.

Το σχόλιό του απέναντι σε αυτήν την προοπτική ήταν κοφτό: «Όχι, ευχαριστώ».

Έτσι, ενώ ο Τραμπ σήμερα τον μνημόνευσε ως «τον πιο καυτό» αστέρα του Χόλιγουντ, ο ίδιος ο Ρέντφορντ είχε καταστήσει σαφές όσο ζούσε ότι έβλεπε στον Τραμπ κάτι τελείως διαφορετικό, έναν αποσταθεροποιητικό παράγοντα που μετέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «Διχασμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Με πληροφορίες από Politico, Deadline