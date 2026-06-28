Είναι το Βερολίνο λιγότερο προετοιμασμένο από το Παρίσι για τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη;

Πάνω από δέκα χρόνια πριν, η Εβελίν Ντελιά, μια γνωστή παρουσιάστρια καιρού, έδειξε στους τηλεθεατές της γαλλικής τηλεόρασης έναν ανησυχητικό χάρτη με τις θερμοκρασίες που θα μπορούσε να έχει η χώρα μέχρι το καλοκαίρι του 2050: ένα αδιανόητο 40ºC στο Παρίσι και μέγιστη θερμοκρασία 43ºC στο νότο.

Στις 24 Ιουνίου, 24 χρόνια νωρίτερα από ό,τι υποδείκνυε η πρόβλεψή της, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έφτασε τους 40,6ºC, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Όσον αφορά τον πιθανό αριθμό των επιπλέον θανάτων, το Παρίσι είναι η πόλη που έχει πληγεί περισσότερο από τον καύσωνα που πλανάται απειλητικά πάνω από την Ευρώπη από τις 17 Ιουνίου.

Ωστόσο, από ορισμένες απόψεις, το Παρίσι έχει προσαρμοστεί καλύτερα στον κίνδυνο της ζέστης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Μετά από έναν φρικτό καύσωνα —la canicule— που στοίχισε τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους το 2003, η Γαλλία, και το Παρίσι ειδικότερα, άρχισαν να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν σχέδια για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης.

Αντίθετα, το Βερολίνο μόλις έχει αρχίσει να διαμορφώνει την προσέγγισή του για ένα θερμότερο μέλλον. Καθώς το τροπικό κλίμα της Ευρώπης μετακινείται αργά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι θερμοκρασίες στο Παρίσι αρχίζουν να μειώνονται. Εν τω μεταξύ, το Βερολίνο αναμένεται να φτάσει τους 40ºC για πρώτη φορά στις 28 Ιουνίου. Δεν είναι προετοιμασμένο.

Το Παρίσι στον καύσωνα

Το γεγονός ότι το Παρίσι έχει λάβει μέτρα δεν σημαίνει ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Η πόλη είναι πυκνοκατοικημένη και παγιδεύει τη ζέστη στους τοίχους της και κάτω από τις στέγες της από ψευδάργυρο. Στην περιοχή της στη βόρεια Γαλλία, μόλις το 17% των κατοικιών διαθέτει κάποιο είδος κλιματισμού. Τα περισσότερα κυβερνητικά κτίρια στο Παρίσι, που στεγάζονται σε πρώην αρχοντικά, δεν διαθέτουν κλιματισμό (συμπεριλαμβανομένων των γραφείων του Προεδρικού Μεγάρου, της επίσημης κατοικίας του προέδρου). Οι ανεμιστήρες και τα φορητά συστήματα ψύξης έχουν εξαντληθεί. Τα σχολεία έχουν κλείσει και οι αθλητικές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί. Οι οδηγοί λεωφορείων έχουν απειλήσει ότι θα προχωρήσουν σε απεργία, αν δεν τους δοθεί διάλειμμα μίας ώρας λόγω της ζέστης.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ωστόσο, ορισμένα από τα αποτελέσματα του σχεδίου «canicule» που ανέπτυξε η Γαλλία μετά την καταστροφή του 2003 είναι εμφανή. Ο δήμος του Παρισιού έχει εγκαταστήσει 1.400 «lieux de fraîcheur», δηλαδή χώρους δροσιάς, όπως βρύσες πόσιμου νερού ή συσκευές ψεκασμού νερού. Στις 4 Ιουλίου, ο Σηκουάνας, ο οποίος καθαρίστηκε εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, ανοίγει ξανά για κολύμπι για το καλοκαίρι. Αυτό το μήνα, ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήμαρχος του Παρισιού, δήλωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν για πρώτη φορά να βουτήξουν για να δροσιστούν στο κανάλι Σεν-Μαρτέν, ένα μάλλον απωθητικό κανάλι βόρεια του Σηκουάνα.

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή διάφορα μέτρα υγείας, μεταξύ των οποίων ένας ειδικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για την καύσωνα και το σχέδιο ORSAN, το οποίο θέτει τα νοσοκομεία σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για ασθενείς που υποφέρουν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Απροετοίμαστο το Βερολίνο;

Το Βερολίνο, αντίθετα, μόλις έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για επαναλαμβανόμενα επεισόδια τροπικού καιρού. Η Γερουσία της πόλης-κράτους ενέκρινε τελικά ένα «Hitzeaktionplan» (σχέδιο δράσης για την καύσωνα) τον περασμένο Νοέμβριο, περίπου 21 χρόνια αφότου το Παρίσι υιοθέτησε το πρώτο του. Το σχέδιο προβλέπει την ανακαίνιση κτιρίων για την προστασία τους από τη ζέστη, περισσότερες βρύσες, περισσότερα δέντρα και ένα δίκτυο σημείων δροσιάς, όπως τα 1.400 που υπάρχουν στο Παρίσι. Οκτώ μήνες αργότερα, το Βερολίνο διαθέτει ακριβώς ένα τέτοιο σημείο, στο Mauerpark βόρεια του κέντρου της πόλης. Ένας χάρτης που θα καθοδηγεί τους πολίτες προς εκκλησίες και άλλα σημεία όπου μπορούν να βρουν σκιά παραμένει ακόμη ημιτελής. Ο αριθμός των βρυσών έχει αυξηθεί από πέρυσι — κατά δύο, από 248 σε 250.

Το Βερολίνο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με το Παρίσι. Βρίσκεται πιο βόρεια και η μέση θερμοκρασία του το καλοκαίρι είναι περίπου ένα βαθμό χαμηλότερη. Διαθέτει πολλά πάρκα και λίμνες όπου μπορεί κανείς να κολυμπήσει, ενώ είναι εξαιρετικά καταπράσινο και δασώδες για μια μεγάλη πόλη: το 74% των Βερολινέζων ζει σε γειτονιές όπου η φυλλωσιά των δέντρων καλύπτει τουλάχιστον το 30% της έκτασης. Αυτό ισχύει μόνο για το 32% των Παριζιάνων. Η ύπαρξη τουλάχιστον 30% κάλυψης από κομοστέγες μπορεί να μειώσει τον αριθμό των θανάτων που αποδίδονται στις υψηλότερες θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές κατά 40%, σύμφωνα με μια μελέτη της Tamara Iungman από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης και των συνεργατών της.

Europe remained in the grip of a deadly heatwave with Germany issuing widespread extreme heat warnings. Parts of Germany, Britain, France and Switzerland saw temperatures top 104°F https://t.co/Ow5pHzcCqa pic.twitter.com/TAxZORF2lx — Reuters (@Reuters) June 27, 2026

Ωστόσο, οι Γερμανοί δεν είναι πιο πιθανό να διαθέτουν κλιματισμό από ό,τι οι Γάλλοι. Και το ποια πόλη αντιμετωπίζει χειρότερες περιόδους καύσωνα σε μια δεδομένη χρονιά ποικίλλει. Το 2019, μια ζεστή χρονιά, τα κτίρια του Βερολίνου χρειάστηκαν ψύξη για 115 ημέρες, ενώ αυτά του Παρισιού για μόλις 73. Η αδυναμία της πόλης να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στην εφαρμογή προγραμμάτων για τον μετριασμό της ζέστης μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τη Γαλλία, οι γερμανικές πόλεις δεν υπόκεινται σε νομική υποχρέωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι πόλεις μπορούν, στην καλύτερη περίπτωση, να δημιουργήσουν περιβάλλοντα στα οποία οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν δροσεροί. Εάν οι πολίτες δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να τους προστατεύσουν. Και οι επίσημες προειδοποιήσεις για καύσωνα που δεν προσφέρουν στους ανθρώπους πρακτικές λύσεις δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, σημειώνει η Άννα Χάιντενραϊχ του Ινστιτούτου Βάιζενμπαουμ στο Βερολίνο, η οποία έχει μελετήσει τις αντιδράσεις στις υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί, λέει, να ωθήσουν τους ανθρώπους να επικεντρωθούν όχι στην «ενεργή αντιμετώπιση» αλλά στη «συναισθηματική αντιμετώπιση»: «να πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί, ή ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Προς το παρόν, οι Βερολινέζοι δεν φαίνεται να συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά. Αυτό ίσως πρέπει να αλλάξει. Ο φετινός καύσωνας θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης που θα ωθήσει το Βερολίνο να αντιδράσει με την ίδια αποφασιστικότητα που έδειξε το Παρίσι μετά το 2003. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και δύο δεκαετίες αργότερα, οι περισσότεροι Παριζιάνοι δεν έχουν καταφέρει να αποδεχθούν τις ακραίες θερμοκρασίες ως αναμενόμενο ετήσιο φαινόμενο. Καθώς το θερμόμετρο ανέβαινε την περασμένη εβδομάδα, οι περισσότεροι απλώς προσπαθούσαν να αντέξουν, με τα πουκάμισά τους βρεγμένα από τον ιδρώτα, τα παράθυρά τους κάτω από τις στέγες ορθάνοιχτα τη νύχτα, ελπίζοντας ότι ο τελευταίος καύσωνας ήταν μια ανωμαλία που θα περνούσε.

Με πληροφορίες από Economist