«Είναι άρρωστος»: Ο Λευκός Οίκος κατά Μαρκ Χάμιλ για AI ανάρτηση με τον Τραμπ σε τάφο

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τον ηθοποιό Μαρκ Χάμιλ «άρρωστο άτομο», αφού ο ηθοποιός δημοσίευσε εικόνα που είχε δημιιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε ρηχό τάφο, συνοδευόμενη από τη φράση «If Only».

Η εικόνα αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Χάμιλ στην πλατφόρμα Bluesky, όμως ο ηθοποιός τη διέγραψε αργότερα την Πέμπτη και προχώρησε σε δημόσια απολογία.

Ο πρωταγωνιστής του Star Wars, γνωστός για τον ρόλο του Λουκ Σκαϊγουόκερ αλλά και για τη μακροχρόνια κριτική του απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, διευκρίνισε σε νέα ανάρτηση ότι δεν ευχόταν τον θάνατο του Τραμπ.

«Στην πραγματικότητα ευχόμουν ακριβώς το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν η εικόνα θεωρήθηκε ακατάλληλη», έγραψε ο Χάμιλ, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του».

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε άμεσα μέσω του λογαριασμού Rapid Response 47 στην πλατφόρμα X, καταδικάζοντας την ανάρτηση του ηθοποιού. Η εικόνα παρουσίαζε τον Τραμπ κάτω από ταφόπλακα με την επιγραφή «Donald J Trump, 1946-2024».

«Ο Μαρκ Χάμιλ είναι ένα άρρωστο άτομο», ανέφερε η ανακοίνωση. «Αυτοί οι ριζοσπάστες της Αριστεράς δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτού του είδους η ρητορική είναι ακριβώς εκείνη που έχει οδηγήσει σε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του προέδρου μας μέσα σε δύο χρόνια.»

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περιστατικά βίας έχουν καταγραφεί τόσο στον χώρο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών.

Τον περασμένο μήνα, ένοπλος εισέβαλε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, σε περιστατικό κατά το οποίο αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι ο δράστης ενδέχεται να είχε στόχο τον Τραμπ

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Είχαν προηγηθεί η επίθεση με σφυρί στον σύζυγο της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι το 2022, καθώς και η δολοφονία της Δημοκρατικής πολιτειακής βουλευτού Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της στη Μινεσότα πέρυσι.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επίσης κατηγορηθεί επανειλημμένα για επιθετική πολιτική ρητορική. Το περιοδικό Atlantic είχε καταγράψει το 2024 δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες ο πρόεδρος φέρεται να ενθάρρυνε ή να επαινούσε τη βία εναντίον πολιτικών αντιπάλων ή πολιτών.

Ο Χάμιλ επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο και τη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκε μαζί με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα σε βίντεο για την προώθηση του νέου Obama Presidential Center στο Σικάγο.

Στο βίντεο, που χρησιμοποιεί αισθητική εμπνευσμένη από τους τίτλους αρχής του Star Wars, εμφανίζεται το σύνθημα «Hope has a new home», ενώ οι δύο άνδρες συζητούν για τον ρόλο του κέντρου ως «δύναμη αλλαγής».

Με πληροφορίες από Guardian