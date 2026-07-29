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«Είναι απαράδεκτο» - Ο Φρίντριχ Μερτς ξεσπά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να μειωθεί κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ

The LiFO team
The LiFO team
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς / Φωτ.: EPA, αρχείου
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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να μειωθεί κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα σχολίασε ότι είναι «απαράδεκτο» να προστεθούν 2.500 νέες θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχαλ Μάρτιν, ο Μερτς χαρακτήρισε το σχέδιο της Επιτροπής «απαράδεκτο» και «μη ισορροπημένο».

«Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα σχέδιο προϋπολογισμού με περικοπές σε όλους τους τομείς - συνολικού ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι περικοπές είναι απαραίτητες», πρόσθεσε.

Μερτς: «Απαράδεκτο να δημιουργηθούν τώρα 2.500 νέες θέσεις για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα»

Συγχρόνως, ο Μερτς επέκρινε έντονα το σχέδιο της Επιτροπής για αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων της ΕΕ, μια κίνηση που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του αυξημένου φόρτου εργασίας που φέρνουν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις.

«Είναι απαράδεκτο να δημιουργηθούν τώρα 2.500 νέες θέσεις για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν θα το δεχτούμε αυτό», δήλωσε ο καγκελάριος, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία μειώνει το προσωπικό της κυβέρνησής της κατά 8% έως το 2029.

Στο πλαίσιο της προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία θα κληθεί να υποβάλει νέα πρόταση προϋπολογισμού πριν τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, τον Οκτώβριο.

Οι απαιτήσεις της Γερμανίας ασκούν πιέσεις στην Ιρλανδία

Ο Μάρτιν θα πρέπει να συμβιβάσει την πίεση του Μερτς για περικοπές με τις αντίθετες πιέσεις από χώρες που υποστηρίζουν έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία.

Η περικοπή κατά 2% που επέβαλε η προηγούμενη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής τον Ιούνιο κρίθηκε ανεπαρκής από τη Γερμανία και τους βορειοευρωπαίους συμμάχους της.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ιρλανδός ηγέτης ήταν επιφυλακτικός ως προς τις γερμανικές απαιτήσεις, αναφέροντας απλώς ότι θα «ακούσει προσεκτικά τον καγκελάριο για το τι είναι σημαντικό για τον ίδιο και για τη Γερμανία».

Ο Μάρτιν σχολίασε: «Πιστεύω ότι, αν όλοι προσεγγίσουμε το θέμα με το σωστό πνεύμα, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους».

Ωστόσο, ο προσδιορισμός νέων φόρων σε επίπεδο ΕΕ για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, οι οποίοι απαιτούν ομόφωνη υποστήριξη από τις χώρες της ΕΕ, παραμένει ευαίσθητο ζήτημα για την Ιρλανδία.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

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