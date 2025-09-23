«Είναι ανακούφιση»: Η Πάμελα Άνστερσον δείχνει τον δρόμο στις γυναίκες που επιλέγουν να μη φορούν makeup

Η Πάμελα Άντερσον δεν έχει κάτι εναντίον του μακιγιάζ, ωστόσο πλέον όπως εξηγεί, δεν το επιλέγει.

Η Πάμελα Άντερσον παραχώρησε δηλώσεις στη Vogue, πριν από μια επίδειξη στην οποία παρευρέθηκε κατά την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, όπου εξήγησε μεταξύ άλλων για ποιον λόγο πλέον, δεν βάφεται.

Όπως εξήγησε το έχει ζήσει, το δοκίμασε στα νιάτα της και σήμερα στα 58 της, πηγαίνει σε επιδείξεις μόδας και πρεμιέρες ταινιών με το πρόσωπό της εντελώς φυσικό, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

«Δεν προσπαθώ να είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στο δωμάτιο. Νιώθω ότι είναι απλώς ελευθερία. Είναι σαν ανακούφιση», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Vogue.

Διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, όπως η Πάμελα Άντερσον, που εμφανίζονται δημόσια χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έχουν εμπνεύσει πολλές να το αφήσουν στην άκρη. Οι εργαζόμενες γυναίκες, παραδέχονται ωστόσο ότι αυτό είναι πιο δύσκολο στον χώρο εργασίας, ειδικά σε πιο παραδοσιακά και λιγότερο δημιουργικά περιβάλλοντα.

«Πιστεύω πως υπάρχει ακόμα ένα είδος πολιτικής γύρω από αυτό κυρίως σε σχέση με το πώς "πρέπει" να δείχνεσαι και να φαίνεσαι περιποιημένη», ανέφερε στο NBC News η Deborah Borg, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρεία με περίπου 25.000 υπαλλήλους.

Όπως εξηγεί, έχει δει περισσότερες γυναίκες να εμφανίζονται χωρίς μακιγιάζ στο γραφείο μετά την πανδημία, η οποία άλλαξε σημαντικά τη δυναμική στον χώρο εργασίας.

Η ίδια, 49 ετών, σταμάτησε να βάφεται πριν τέσσερα χρόνια, με εξαίρεση το χαρακτηριστικό της κόκκινο κραγιόν.