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Έιμι Γουάινχαουζ: Ο πατέρας της θα πληρώσει 1 εκατ. λίρες σε δύο φίλες της για την υπόθεση με τα αντικείμενα της

Ο Μιτς Γουάινχαουζ υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες αποκόμισαν οικονομικό όφελος από την πώληση δεκάδων προσωπικών αντικειμένων της κόρης του σε δημοπρασίες

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Getty Images
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Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ διατάχθηκε να καταβάλει σχεδόν 1 εκατ. λίρες σε δύο στενές φίλες της εκλιπούσας τραγουδίστριας, έπειτα από την αποτυχημένη προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη δημοπράτηση προσωπικών αντικειμένων της.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ επιβαρύνθηκε επίσης με τουλάχιστον 950.000 λίρες σε δικά του δικαστικά έξοδα, στο πλαίσιο της αποτυχημένης αγωγής που είχε ασκήσει κατά των Ναόμι Πάρι και Κατριόνα Γκούρλεϊ.

Υποστήριζε ότι οι δύο γυναίκες αποκόμισαν οικονομικό όφελος από την πώληση δεκάδων προσωπικών αντικειμένων της κόρης του σε δημοπρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021 και το 2023, κατηγορώντας τες ότι είχαν «σκόπιμα αποκρύψει» τις πωλήσεις.

Ωστόσο, η δικαστής Κλαρκ απέρριψε την αγωγή νωρίτερα φέτος, κρίνοντας ότι ο Μιτς Γουάινχαουζ «γνώριζε εξαρχής» για την προγραμματισμένη πώληση των αντικειμένων και ότι μόνο εκ των υστέρων άρχισε να διεκδικεί χρήματα από τις δύο γυναίκες με «επιθετικό και δυσάρεστο τρόπο».

Έιμι Γουάινχαουζ: Η απόφαση της δικαστής σχετικά με την υπόθεση

Στην απόφασή της, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η δικαστής ανέφερε:

«Ο ενάγων επέλεξε να ασκήσει μία εγγενώς αδύναμη αγωγή, να την προωθήσει με επιθετικό και αδιάκοπο τρόπο μέχρι τέλους και να διατυπώσει σοβαρές και αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος των εναγομένων, οι οποίες έπληξαν σημαντικά τη φήμη τους, τις επαγγελματικές τους προοπτικές, την οικονομική τους ασφάλεια και την υγεία τους.»

Η δικαστής επισήμανε ότι, έως τον Απρίλιο, τα δικαστικά έξοδα της Πάρι υπολογίζονταν σε 715.361 λίρες, ενώ της Γκούρλεϊ σε 487.132 λίρες.

Διέταξε επίσης τον Γουάινχαουζ να καταβάλει εντός των επόμενων δύο εβδομάδων προσωρινές πληρωμές προς τις δύο γυναίκες: 569.330 λίρες στην Πάρι και 394.521 λίρες στη Γκούρλεϊ.

Παράλληλα, υποχρεώθηκε να καλύψει τα δικαστικά τους έξοδα σε βάση πλήρους αποζημίωσης (indemnity basis), κάτι που σημαίνει ότι όσοι ανακτούν τα έξοδά τους λαμβάνουν συνήθως υψηλότερο ποσοστό των δαπανών τους από ό,τι προβλέπεται στη συνήθη διαδικασία. Η συγκεκριμένη επιδίκαση εφαρμόζεται συχνά όταν κρίνεται ότι η μία πλευρά έχει επιδείξει ιδιαίτερα παράλογη ή καταχρηστική συμπεριφορά.

Η δικαστής Κλαρκ ανέφερε ακόμη ότι, με τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση, ο Γουάινχαουζ «μετέτρεψε σκόπιμα την υπόθεση σε μία μεγάλης κλίμακας και δαπανηρή δικαστική διαμάχη, υπό συνθήκες που είχαν σχεδιαστεί ώστε να ασκήσουν εμπορική πίεση στις εναγόμενες για να συμβιβαστούν με τους δικούς του όρους».

Και κατέληξε:

«Το γεγονός ότι εν γνώσει και εκ προθέσεως ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο απέναντι σε δύο νέες γυναίκες, οι οποίες είχαν σταθεί πιστά στο πλευρό της Έιμι, αλλά και του ίδιου και της οικογένειάς του, και οι οποίες είχαν αποδείξει επί σειρά ετών την ειλικρίνεια και την ακεραιότητά τους, καθιστά την παράλογη συμπεριφορά του ιδιαίτερα σοβαρή.».

Με πληροφορίες από BBC

 
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