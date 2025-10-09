«Είμαστε παρόντες αλλά απόντες»: Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποιεί για την επίδραση των κινητών στην οικογένεια

Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποίησε ότι η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων και οθονών έχει προκαλέσει μια «επιδημία αποσύνδεσης» που διαταράσσει την οικογενειακή ζωή.

«Ενώ οι ψηφιακές συσκευές υπόσχονται να μας κρατούν συνδεδεμένους, στην πραγματικότητα συχνά κάνουν το αντίθετο», έγραψε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε άρθρο που συνέγραψε με τον καθηγητή Ρόμπερτ Γουόλντινγκερ από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Η Πριγκίπισσα υπογράμμισε ότι τα κινητά και οι οθόνες αποσπούν διαρκώς την προσοχή, μειώνοντας τον ποιοτικό χρόνο των οικογενειών.

«Είμαστε σωματικά παρόντες αλλά ψυχικά απόντες, ανίκανοι να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται ακριβώς μπροστά μας», ανέφερε στο άρθρο, το οποίο αποτελούσε μέρος της εκστρατείας της για την προσχολική και πρώιμη παιδική ανάπτυξη.

Η ίδια επισήμανε ότι τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν τη σημασία των υγιών και ζεστών σχέσεων μέσα στις οικογένειες, που συμβάλλουν στη σωματική και ψυχική υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι κοινωνικές τάσεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να νιώθουν μόνοι και απομονωμένοι.

«Αποσύρουμε την πιο βασική μορφή αγάπης»

«Όταν κοιτάμε το τηλέφωνό μας στη διάρκεια μιας συζήτησης, όταν κάνουμε scroll στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά το οικογενειακό δείπνο ή όταν απαντάμε σε e-mail ενώ παίζουμε με τα παιδιά μας, δεν είμαστε απλώς αφηρημένοι· αποσύρουμε την πιο βασική μορφή αγάπης που απαιτεί η ανθρώπινη σύνδεση», έγραψε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας στο δοκίμιό της The Power of Human Connection in a Distracted World.

Η Κέιτ Μίντλετον σημείωσε ότι αυτή η πρόκληση είναι ιδιαίτερα έντονη για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε έναν «κόσμο βυθισμένο στην ψηφιακή τεχνολογία».

Ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Γουίλιαμ, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι κανένα από τα τρία παιδιά τους δεν επιτρεπόταν να έχει smartphone.

Στο άρθρο της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Royal Foundation Centre for Early Childhood, η Πριγκίπισσα υπογράμμισε ότι τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση ώστε να αναπτύσσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, ικανότητες που θα τους ωφελήσουν σε όλη τους τη ζωή.

Όμως, όπως υποστήριξε, αυτό παρεμποδίζεται από έναν «κόσμο γεμάτο τεχνολογικούς περισπασμούς».

«Αναθρέφουμε μια γενιά που μπορεί να είναι πιο “συνδεδεμένη” από κάθε άλλη στην ιστορία, αλλά ταυτόχρονα πιο απομονωμένη, πιο μοναχική και λιγότερο ικανή να δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις — τις σχέσεις που αποτελούν το θεμέλιο μιας υγιούς ζωής», έγραψε.

Την Πέμπτη, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε το κέντρο Home-Start στην Οξφόρδη, μια φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει οικογένειες με μικρά παιδιά, όπου συζήτησε σχετικά ζητήματα οικογενειακών σχέσεων.

Έπαιξε με μικρά παιδιά του κέντρου, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι που έχυσε αλεύρι δίπλα της. Η Πριγκίπισσα αστειεύτηκε λέγοντας: «Όσο πιο μεγάλη η ακαταστασία, τόσο μεγαλύτερη η διασκέδαση».

Το Royal Foundation Centre for Early Childhood, που ιδρύθηκε το 2021, έχει στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση και να συγκεντρώνει ερευνητικά δεδομένα για τη σημασία των πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας.

Με πληροφορίες από BBC