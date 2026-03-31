«Είμαστε μόνοι;» - Ποια η σημασία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη μετά από 53 χρόνια

Η NASA ετοιμάζεται να στείλει το πρώτο πλήρωμα αστροναυτών προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 53 χρόνια, στο πλαίσιο της δεύτερης αποστολής «Artemis II».

Οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η πολυαναμενόμενη αποστολή, αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμαστική πτήση, τη ώρα που οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες «να επαναβεβαιώσουν την ηγετική τους θέση στο διάστημα», αντιμετωπίζοντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, όπως σημειώνει ο διεθνής Τύπος.

Τρεις Αμερικανοί αστροναύτες και ένας Καναδός αναμένεται να απογειωθούν -εκτός απροόπτου- την Τετάρτη με την κάψουλα Orion της NASA και τον πύραυλο Space Launch System για τη δοκιμαστική αποστολή 10 ημερών που θα τους οδηγήσει γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη. Θα είναι «ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει πιο βαθιά στο διάστημα από ό,τι έχει πάει ποτέ ο άνθρωπος», όπως σχολιάζει το Reuters.

Είναι η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση στο πλαίσιο του προγράμματος «Artemis» -της προσπάθειας των ΗΠΑ για την έναρξη τακτικών πτήσεων προς τη Σελήνη- με εκτιμώμενο κόστος τουλάχιστον 93 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από το 2012.

NASA: «Είμαστε μόνοι;» - Ποια η σημασία της αποστολής Artemis II;

Από την αποστολή «Apollo 17» το 1972, κανένας άνθρωπος δεν έχει προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης -ένα δύσκολο κατόρθωμα που η NASA σκοπεύει να επαναλάβει το 2028 στον τραχύ νότιο πόλο της Σελήνης. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που έχει στείλει ανθρώπους σε άλλο ουράνιο σώμα με τις έξι σεληνιακές προσγειώσεις του προγράμματος «Apollo», που προωθήθηκε μέσα από τον ανταγωνισμό με την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Σήμερα, η Αμερική στρέφει το βλέμμα της στην Κίνα, έναν ισχυρό τεχνολογικό αντίπαλο που σημειώνει σταθερή πρόοδο στο δικό του σεληνιακό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, με μια σειρά ρομποτικών σεληνιακών προσγειώσεων και τον στόχο να στείλει το δικό του πλήρωμα στην επιφάνεια το 2030.

Η αστροναύτης της NASA Κριστίνα Κοχ, μέλος της αποστολής «Artemis II», δήλωσε ότι η Σελήνη αποτελεί τεκμήριο για τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος και ένα σκαλοπάτι προς τον Άρη, «όπου ίσως έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρούμε στοιχεία για παλαιότερη μορφή ζωής. Πολλές, πολλές χώρες έχουν αναγνωρίσει την αξία που έχει η περαιτέρω εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος, της Σελήνης και του Άρη. Αναγνωρίζουν ότι όχι μόνο μπορούμε να αποκομίσουμε όλα αυτά τα εξαιρετικά απτά οφέλη, αλλά ότι έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε στο ερώτημα που θα μπορούσε να είναι το ερώτημα της ζωής μας, δηλαδή: Είμαστε μόνοι; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ξεκινά από τη Σελήνη. Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να πάμε, αλλά αν πρέπει να ηγηθούμε ή αν πρέπει να ακολουθήσουμε».

Με πληροφορίες από Reuters