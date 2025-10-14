«Είμαι ο μόνος που έχει σημασία»: Οι ατάκες του Τραμπ και ο «σκληρός Ερντογάν» στη σύνοδο για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε τα βλέμματα στη διεθνή σύνοδο για τη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Σαρμ ελ Σέιχ, περισσότερο για το ύφος και τις δηλώσεις του παρά για τις ίδιες τις συζητήσεις της διάσκεψης.

Ο Τραμπ έφτασε στη σύνοδο με καθυστέρηση άνω των δύο ωρών, έχοντας προηγουμένως δηλώσει στην Κνεσέτ του Ισραήλ ότι «φοβόταν μήπως οι πλούσιοι καλεσμένοι του φύγουν και μείνουν μόνο δύο φτωχές χώρες». Παρά την καθυστέρηση, οι περισσότεροι ηγέτες τον περίμεναν και η άφιξή του εξελίχθηκε σε θέαμα από μόνη της.

Πρώτος στη σειρά των χειραψιών ήταν ο σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ιδιοκτήτης της Manchester City. Ο Τραμπ τον υποδέχθηκε δείχνοντας τα παπούτσια του και σχολιάζοντας: «Ωραία παπούτσια. Πολλά μετρητά, δέσμες μετρητών», κάνοντας τον Μανσούρ να χαμογελάσει αμήχανα.

Ακολούθησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η μοναδική γυναίκα στο πάνελ των ηγετών. Ο Τραμπ γύρισε προς το μέρος της και είπε: «Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής μου καριέρας. Αλλά θα πάρω το ρίσκο. Μπορώ να πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί είσαι πραγματικά όμορφη.»

Για μια στιγμή η αίθουσα έμεινε σιωπηλή· λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν διάσπαρτα χειροκροτήματα. Το περιστατικό ήρθε λίγο μετά την παρόμοια παρατήρηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που της είχε πει ότι «φαίνεται υπέροχη — αλλά δεν πρέπει να καπνίζει τόσο πολύ».

Ο Ερντογάν, «ένας από τους σκληρούς»

Στη συνέχεια ο Τραμπ στράφηκε προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περιγράφοντάς τον με έναν αυτοσχέδιο, σχεδόν αφηγηματικό λόγο: «Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός απ’ όσο φαίνεται. Έχει νικήσει σε πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν ζητάει έπαινο — θέλει απλώς να τον αφήνουν ήσυχο. Είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά φίλος μου. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω με τον Ερντογάν και ποτέ δεν με απογοητεύει.»

Εγκώμια σε Σίσι και Όρμπαν

Ο Τραμπ κάθισε στη συνέχεια δίπλα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, αγνοώντας τη χειραψία που του προσέφερε. «Είμαι εδώ με τον φίλο μου, έναν ισχυρό ηγέτη — και επίσης στρατηγό — και είναι καλός και στα δύο», είπε. «Έχουν χαμηλή εγκληματικότητα εδώ, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουμε κυβερνήτες που δεν ξέρουν τι κάνουν. Εδώ στην Αίγυπτο δεν αστειεύονται με το έγκλημα.»

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έλαβε τη δική του δόση επαίνων. «Μου αρέσει ο Βίκτορρρ», είπε ο Τραμπ, επιμένοντας στο γράμμα «r». «Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν μαζί μου, αλλά εγώ είμαι ο μόνος που έχει σημασία.»

«Πίσω σας, όπως συνήθως»

Όταν ο Τραμπ ρώτησε «πού είναι ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου;», ο Κιρ Στάρμερ σήκωσε το χέρι του: «Πίσω σας, όπως συνήθως.» Η αίθουσα γέλασε, όμως ο Τραμπ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ευχαριστώ που ήρθες τελευταία στιγμή. Μπορείς τώρα να επιστρέψεις στη φυσική σου θέση, πίσω μου.» Το γέλιο κόπασε απότομα, και ο Στάρμερ έκανε ένα διακριτικό βήμα πίσω.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντανί άκουσε τον Τραμπ να σχολιάζει: «Η χώρα σας έχει τόσο πετρέλαιο που δεν ξέρετε τι να το κάνετε. Είναι μεγάλο πρόβλημα να έχεις τόσο πετρέλαιο.» Ο Σουντανί χαμογέλασε σφιγμένα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη είχε στραφεί αλλού.

Περισσότερη επιτυχία είχε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος υιοθέτησε την αντίθετη τακτική: επαίνους χωρίς φειδώ. «Η Ινδία και το Πακιστάν είναι πυρηνικές δυνάμεις, και αν δεν ήταν η δική σας και της υπέροχης ομάδας σας παρέμβαση εκείνες τις κρίσιμες τέσσερις μέρες, θα είχε ξεσπάσει καταστροφικός πόλεμος», είπε. «Η ιστορία έχει γράψει το όνομά σας με χρυσά γράμματα.»

Από τη σύνοδο απουσίαζε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν, ο οποίος, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρνήθηκε την πρόσκληση για να «διαφυλάξει το κύρος» της χώρας του.

Με πληροφορίες από Guardian