«Είμαι ιππότης»: Τιμήθηκε ο τελευταίος εφημεριδοπώλης του Παρισιού, Αλί Ακμπάρ

Ο τελευταίος εφημεριδοπώλης του Παρισιού, Αλί Ακμπάρ, τιμήθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν με το Εθνικό Τάγμα Αξίας για την αφοσίωσή του στην εργασία.

Για πάνω από πέντε δεκαετίες, σαρώνει τα πεζοδρόμια του Παρισιού, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικού ιστού της πόλης, καθώς πιάνει κουβέντα στους περαστικούς, χαιρετάει φίλους από τα παλιά και προσφέρει χαμόγελα στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Την Τετάρτη, ο 73χρονος Αλί Ακμπάρ- με καταγωγή από το Πακιστάν, που πιστεύεται ότι είναι ο τελευταίος εφημεριδοπώλης της Γαλλίας- έλαβε μία από τις υψηλότερες τιμές της Γαλλίας.

Σε τελετή στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τον Ακμπάρ ως τον «πιο Γάλλο των Γάλλων», καθώς τον έχρισε ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας σε αναγνώριση της εξέχουσας προσφοράς του στη χώρα.

«Είσαι η προφορά του έκτου διαμερίσματος, η φωνή του γαλλικού Τύπου τα πρωινά της Κυριακής. Και κάθε δεύτερη μέρα της εβδομάδας, άλλωστε», είπε ο Μακρόν. «Μια ζεστή φωνή που, κάθε μέρα για περισσότερα από 50 χρόνια, αντηχεί στις βεράντες του Saint-Germain, ανοίγοντας τον δρόμο της ανάμεσα σε τραπέζια εστιατορίων».

Μιλώντας στο Reuters τον Αύγουστο, ο Ακμπάρ τόνισε την απόλαυση που ένιωθε περπατώντας στο Παρίσι κάθε μέρα. «Είναι αγάπη», είπε ο Ακμπάρ καθώς διέσχιζε τα πλακόστρωτα δρομάκια του Saint-Germain-des-Prés. «Αν ήταν για τα χρήματα, θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αλλά περνάω υπέροχα με αυτούς τους ανθρώπους».

Ποιος είναι ο τελευταίος εφημεριδοπώλης του Παρισιού, Αλί Ακμπάρ

Γεννημένος στο Ραβαλπίντι του Πακιστάν, ο Ακμπάρ είπε ότι ανακάλυψε τυχαία το «κάλεσμά» του αφού έφτασε στο Παρίσι το 1973. Όταν τα προβλήματα με τη βίζα εμπόδισαν την πρώτη του προσπάθεια να χαράξει μια ζωή στην Ευρώπη, ήταν αποφασισμένος να βρει μια δουλειά που θα του επέτρεπε να στηρίξει τους γονείς και τα επτά αδέλφια του στην πατρίδα.

Με τη βοήθεια ενός φοιτητή από την Αργεντινή που πουλούσε σατιρικά περιοδικά, ο Ακμπάρ εντάχθηκε στις τάξεις των λίγων δεκάδων πωλητών εφημερίδας στην πόλη. Το πρόθυμο χαμόγελό του, η αίσθηση του χιούμορ και η προθυμία του να περπατάει χιλιόμετρα την ημέρα αποδείχθηκαν επιτυχία, επιτρέποντάς του να βγάζει τα προς το ζην.

Την ημέρα πουλούσε εφημερίδες σε ισχυρούς της Γαλλίας, όπως ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, και σε φοιτητές του Sciences Po που αργότερα θα εντασσόντουσαν στις τάξεις τους, όπως ο Μακρόν και ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ. Τη νύχτα, στα νεανικά του χρόνια, κοιμόταν κάτω από γέφυρες και σε άθλια δωμάτια, καθώς προσπαθούσε να στείλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στο Πακιστάν.

Καθώς οι δεκαετίες περνούσαν, ο Ακμπάρ έγινε ένα γνώριμο πρόσωπο στα εστιατόρια και τα μπαρ της Αριστερής Όχθης. «Ο Άλι είναι ένας θεσμός», είπε η Μαρί-Λορ Καριέρ, δικηγόρος. «Αν δεν υπήρχε ο Άλι, το Saint-Germain-des-Prés δεν θα ήταν Saint-Germain-des-Prés».

Σιγά σιγά και σταθερά, έχτισε μια ζωή στο Παρίσι, παντρεύτηκε και μεγάλωσε πέντε παιδιά, ακόμα και όταν η βιομηχανία των εφημερίδων άρχισε να μαραζώνει. Ενώ κάποτε ήταν εύκολο να πουλήσει κανείς έως και 200 ​​εφημερίδες την ημέρα, εκείνες οι μέρες ήταν μια μακρινή ανάμνηση, είπε ο Ακμπάρ. «Πουλάω περίπου 20 αντίτυπα της Le Monde σε οκτώ ώρες», είπε. «Όλα είναι ψηφιακά. Ο κόσμος απλώς δεν αγοράζει εφημερίδες».

Παρόλα αυτά, επέμεινε. «Έχω έναν συγκεκριμένο τρόπο να πουλάω εφημερίδες. Προσπαθώ να κάνω αστεία, ώστε να γελάει ο κόσμος. Προσπαθώ να είμαι θετικός και να δημιουργώ μια ατμόσφαιρα... Προσπαθώ να μπω στις καρδιές των ανθρώπων, όχι στις τσέπες τους», είπε.

«Όταν έφτασαν τα νέα για την τιμητική διάκριση, ένιωσα σαν ένα είδος φόρου τιμής σε έναν τρόπο ζωής που εξαφανίζεται ραγδαία, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που κάποτε σύχναζαν φιλόσοφοι όπως ο Ζαν-Πολ Σαρτρ και η Σιμόν ντε Μποβουάρ. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να ψωνίζουν σε μικρά μαγαζιά. Ήταν ένα χωριό, υπήρχαν μικρές αγορές παντού, κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία. Όλοι ήταν ντόπιοι, όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους», είπε ο Ακμπάρ.

«Σήμερα είναι διαφορετικά. Κάθε μέρα υπάρχει ένα νέο πρόσωπο».

«Πριν γίνεις σύμβολο της παριζιάνικης ζωής, μεγάλωσες στο Πακιστάν, στους δρόμους του Ραβαλπίντι. Ως παιδί, έπρεπε να αντιμετωπίσεις τα χειρότερα: φτώχεια, καταναγκαστική εργασία, βία. Ονειρεύεσαι μόνο ένα πράγμα: να φύγεις. Να ξεφύγεις από τη φτώχεια, να λάβεις εκπαίδευση. Να κερδίσεις αρκετά χρήματα για να αγοράσεις στη μητέρα σου ένα όμορφο σπίτι», είπε ο Μακρόν.

«Διασχίζετε το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Τουρκία, την Ελλάδα. Βιώνατε μια παράνομη ζωή, ένδεια και συνεχή φόβο. Αλλά επιμένετε».

Πριν από την τελετή, ο Ακμπάρ είπε ότι ήταν τιμή του να λάβει τη διάκριση. Δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Franceinfo ότι ήταν ένα βάλσαμο για τις πολλές πληγές που είχε συσσωρεύσει στη ζωή του.

Παρόλα αυτά, είπε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την πώληση εφημερίδων, επιμένοντας ότι θα συνεχίσει να κάνει ζιγκ-ζαγκ στους δρόμους και τα καφέ της πόλης όσο έχει την ενέργεια. «Η συνταξιοδότηση θα πρέπει να περιμένει μέχρι το νεκροταφείο», αστειεύτηκε.

Με πληροφορίες από Guardian