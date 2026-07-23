Ειδικός αναλυτής για Μέση Ανατολή: «Οι Ιρανοί βρίσκονται μπροστά σε ένα πραγματικό δίλημμα»

Καθώς η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλιμακώνεται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και στρατιωτικά πλήγματα, αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και πιο περιορισμένες επιλογές.

Ο Μεχράν Καμράβα, πολιτικός αναλυτής στο Πανεπιστήμιο Georgetown του Κατάρ, υποστηρίζει ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αναζητούν μια διέξοδο από την κρίση, αλλά καμία από τις δύο να μην να φανεί ότι υποχωρεί.

«Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί αδύναμη κάνοντας πίσω», δήλωσε στο Al Jazeera.

Ιράν: «Θα κάψει γέφυρες που ενδέχεται να μην αποκατασταθούν»

Ο Καμράβα υπενθύμισε ότι το Ιράν απείλησε να περάσει τον πόλεμο «στην επόμενη φάση» εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τα πλήγματα, κάτι που θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους χωρών της περιοχής που είναι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον.

«Οι Ιρανοί βρίσκονται μπροστά σε ένα πραγματικό δίλημμα, γιατί αν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, θα κάψουν γέφυρες που ενδέχεται να μην αποκατασταθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην πραγματικότητα, οι επιλογές του Ιράν όσον αφορά τους περιφερειακούς στόχους που μπορεί να πλήξει αρχίζουν να εξαντλούνται», είπε.

«Μπορούν να συνεχίσουν να επιτίθενται σε συγκεντρώσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, όμως αυτό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο αριθμός των διαθέσιμων στόχων τους περιορίζεται όλο και περισσότερο», πρόσθεσε.

Τραμπ: «Κάθε φορά που θα πυροβολούν πλοίο, θα βομβαρδίζουμε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας»

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν για 11η συνεχόμενη ημέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την απειλή του να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε νέα ανάρτηση μέσω social media: «Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πυροβολεί πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή εντός της πρωτεύουσας Τεχεράνης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η απάντηση του Ιράν στον Τραμπ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποιεί πως «το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού» και προσθέτει: «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση».

Παράλληλα, το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις απειλές Τραμπ, όπου υπογραμμίζεται πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».

Με πληροφορίες από Al Jazeera