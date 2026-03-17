«Έχουμε ήδη συνηθίσει»: Βυθισμένη στο σκοτάδι για δεύτερο 24ωρο η Κούβα

Εκατομμύρια άνθρωποι στην Κούβα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τη Δευτέρα, μετά την κατάρρευση του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου, όπως ανακοίνωσε ο κρατικός φορέας ενέργειας της χώρας.

Μεγάλο μέρος της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Αβάνας, βυθίστηκε στο σκοτάδι, με τους δρόμους να φωτίζονται μόνο από φακούς.

Η Unión Eléctrica (UNE), ο κρατικός διαχειριστής του δικτύου, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης ότι επαναφέρει σταδιακά την ηλεκτροδότηση σε επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα.

Αυτό αποτελεί το τελευταίο, από μια σειρά εκτεταμένων μπλακάουτ που πλήττουν το νησί της Καραϊβικής, όπου η γηρασμένη ηλεκτρική υποδομή και οι χρόνιες ελλείψεις καυσίμων έχουν επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο των ΗΠΑ στις εισαγωγές πετρελαίου στην κομμουνιστικά διοικούμενη χώρα.

Οι Κουβανοί αντιμέτωποι με μπλακάουτ και διαδηλώσεις

Σε συνδυασμό με τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, η κατάσταση έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες, με πολίτες να χτυπούν κατσαρόλες στην Αβάνα. Στην Κούβα, οι μη εξουσιοδοτημένες διαδηλώσεις είναι παράνομες και όσοι παραβαίνουν τον νόμο κινδυνεύουν με φυλάκιση.

«Δεν είναι μόνο το μπλακάουτ», λέει ο 26χρονος Λάζαρο Ερνάντες. «Δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό, τρόφιμα ή καύσιμα, και οι τιμές ανεβαίνουν επειδή τα προϊόντα μεταφέρονται με φορτηγά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα». Από την πλευρά της, η 26χρονη Νταγιάνα Ματσίν δήλωσε πως δεν την εξέπληξε η διακοπή: «Έχουμε συνηθίσει να ζούμε με αυτό».

Η Κούβα, εξαρτάται από εισαγωγές καυσίμων. Η Βενεζουέλα έστελνε περίπου 35.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σχεδόν το μισό των αναγκών της χώρας, μέχρι η τροφοδοσία να διακοπεί μετά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με δασμούς και δήλωσε ότι θα έχει την «τιμή να πάρει την Κούβα», χαρακτηρίζοντας τη χώρα «πολύ αδύναμη», ενώ ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και απελευθέρωσε 51 κρατούμενους ως «σήμα καλής θέλησης».

Με πληροφορίες από BBC