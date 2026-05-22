«Έχω το Ιράν» - Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάει στον γάμο του γιου του

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος κυβερνητικές υποχρεώσεις και τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Iran.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι, παρότι ήθελε να βρίσκεται δίπλα στον γιο του και τη μέλλουσα σύζυγό του, Μπετίνα Άντερσον, οι συνθήκες δεν του το επιτρέπουν.

«Παρότι ήθελα πολύ να είμαι με τον γιο μου, Don Jr., και το νεότερο μέλος της οικογένειας Τραμπ, τη μελλοντική σύζυγό του Bettina, οι κυβερνητικές υποχρεώσεις και η αγάπη μου για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον γάμο του γιου του / Φωτ.: Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τον γάμο του γιου του

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση στο Truth Social, ότι θεωρεί σημαντικό να παραμείνει στον Λευκό Οίκο αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με το CNN, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε μικρό νησί στις Μπαχάμες και θα έχει ιδιωτικό χαρακτήρα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρευρεθεί, σημειώνοντας όμως ότι «το timing είναι κακό».

«Έχω ένα πράγμα που λέγεται Ιράν και άλλα ζητήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διπλωματικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν , με στόχο συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου έπειτα από κοινές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτός θα είναι ο τρίτος αρραβώνας του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένος για 12 χρόνια με τη Βανέσα Τραμπ, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά, ενώ αργότερα είχε αρραβωνιαστεί την τηλεοπτική παρουσιάστρια, Κίμπερλ Γκίλφοϊλ, πριν χωρίσουν το 2024.

Με πληροφορίες από Reuters