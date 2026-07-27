«Έχω εξαπατήσει τους πάντες»: Υπεύθυνος γραφείου τελετών άφηνε σορούς σε θάλαμο ψύξης και παρέδιδε τέφρα αγνώστων σε συγγενείς

Η υπόθεση απάτης από γραφείο τελετών στη Βρετανία βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών μέσων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία σε βάρος του υπεύθυνου της επιχείρησης.

Οι έρευνες έφεραν τις αρχές μπροστά σε σορούς που δεν αποτεφρώθηκαν ποτέ, τέφρα αγνώστων που παραδόθηκε στις οικογένειες και έναν υπεύθυνο που παραδέχθηκε την ενοχή του.

Πριν από μερικούς μήνες, ο 48χρονος Ρόμπερτ Μπους δήλωσε ένοχος για σωρεία αδικημάτων που διέπραξε σε διάστημα 12 ετών. Μεταξύ άλλων, έχει ομολογήσει την ενοχή του για 67 αδικήματα, όπως η παρεμπόδιση της ταφής 30 ατόμων.

Επίσης, έχει παραδεχθεί, ότι παρέδωσε στις οικογένειες λάθος τέφρες από το γραφείο κηδειών «Legacy Independent Funeral Directors».

Στο δικαστήριο θα ακουστούν οι μαρτυρίες περίπου 100 συγγενών θανόντων και, σε δύο εβδομάδες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής θα ανακοινώσει την ποινή που θα επιβληθεί στον Μπους.

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο σήμερα το πρωί, ο Μπους είπε στους δημοσιογράφους «συγγνώμη» προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στις οικογένειες που εξαπάτησε. Ορισμένα από τα θύματά του, δηλώνουν «σοκαρισμένοι» που ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους, ενώ δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη από εκείνους.

Γραφείο τελετών στη Βρετανία: Πώς δρούσε και τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε θάλαμο ψύξης

Ήταν «λες και είχε βγει κατευθείαν από ταινία τρόμου», λέει πρώην υπάλληλος για το γραφείο τελετών του Ρόμπερτ Μπους, ο οποίος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, κακομεταχειρίστηκε «σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα» τις οικογένειες που τον εμπιστεύθηκαν.

Έπειτα από καταγγελία, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στον χώρο και, μεταξύ άλλων, ανακάλυψε σε έναν θάλαμο ψύξης 31 σορούς, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποτεφρωθεί μήνες πριν. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος, που παρέμενε άταφο επί δύο χρόνια. Παράλληλα, βρέθηκαν οι στάχτες περίπου 100 ανθρώπων.

«Υπήρχαν σώματα αποθηκευμένα στα ράφια σε κάθε πλευρά του δωματίου», σύμφωνα με τον εισαγγελέα. «Τα περισσότερα δεν ήταν καλυμμένα και βρίσκονταν σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης».

«Έχω εξαπατήσει τους πάντες» - Τι είπε ο υπεύθυνος του γραφείου τελετών στη Βρετανία

Ο Μπους, από το Ότλεϊ του Δυτικού Γιορκσάιρ, συνελήφθη όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Χίθροου και είπε στους αστυνομικούς ότι η κόρη του, με την οποία ταξίδευε, «δεν γνώριζε» τι είχε συμβεί ενώ σύμφωνα με το BBC φέρεται να πρόσθεσε: «Έχω εξαπατήσει τους πάντες».

Από τα λείψανα που ανακαλύφθηκαν τα περισσότερα ανήκαν σε «ηλικιωμένους άνω των 60 ετών» και περίπου έξι σοροί ήταν σε αναμονή για αποτέφρωση.

Μία από τις σορούς βρισκόταν στον χώρο για ένα χρόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου.

Γραφείο τελετών στη Βρετανία: Απάτη και με δωρεές των οικογενειών

Ο υπεύθυνος του γραφείου τελετών παραδέχθηκε ακόμη ότι παρέδωσε σε τέσσερις γυναίκες στάχτες που δεν ανήκαν στα παιδιά τους, τα οποία είχαν πεθάνει πριν γεννηθούν.

Δεν έδωσε καμία εξήγηση για τις πράξεις του. Εκτός από τις δεκάδες κατηγορίες που συνδέονται με τη στέρηση αξιοπρεπούς ταφής, ο Μπους δήλωσε ένοχος και για κλοπή εις βάρος δώδεκα φιλανθρωπικών οργανώσεων, αφού υπεξαίρεσε δωρεές που είχαν κάνει οικογένειες.

Με πληροφορίες από BBC