«Eγκληματίας»: Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο υπαίτιο, για όλα όσα συνέβησαν στη χώρα του το τελευταίο διάστημα.

Νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του που μετέφεραν ιρανικά μέσα, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε «εγκληματία» τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ανοιχτά για τα εκατοντάδες θύματα και τις καταστροφές, που σημειώθηκαν κατά τη δάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Η τελευταία αντιϊρανική ταραχή ήταν διαφορετική, ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκη προσωπικά», φέρεται να υποστήριξε όπως μετέφεραν τα ιρανικά μέσα, επικαλούμενα τα λόγια του.

Οι νέες δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται εν μέσω της βαθιάς εσωτερικής κρίσης που ταλανίζει το Ιράν εδώ και εβδομάδες, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές από την επανάσταση του 1979.

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία σταδιακά αποκαθίσταται, οι πληροφορίες για θανάτους, τραυματισμούς και καταστολή έχουν διαρρεύσει, με οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μιλούν για χιλιάδες θύματα και μαρτυρίες να έρχονται στο φως καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαθίσταται σταδιακά.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές έχουν αποδώσει μεγάλο μέρος της ευθύνης για τις ταραχές σε «εχθρικές ξένες παρεμβάσεις» και, όπως επισημαίνουν οι κατηγορίες του Χαμενεΐ, στην υποδαύλιση από το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ.

Η ένταση αυτή προσθέτει νέο επίπεδο στη σύγκρουση ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον, εντείνοντας τη ρητορική αντιπαράθεση σε μια περίοδο όπου οι Ιρανοί πολίτες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πολιτικής κρίσης, της οικονομικής δυσπραγίας και της αυξανόμενης καταστολής μέσα στη χώρα.

Με πληροφορίες από The Economic Times