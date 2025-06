«Εγκεκριμένο από τον Θεό»: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαντά με νέο εξώφυλλο στο «προκλητικό» άλμπουμ της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαντά με χιούμορ και πρόκληση στις αντιδράσεις γύρω από το εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της, Man's Best Friend.

Η ειλικρινής ποπ σταρ, που έγινε παγκοσμίως γνωστή με το «Espresso», πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ στις 29 Αυγούστου. Ωστόσο, η 26χρονη τραγουδίστρια κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη 25 Ιουνίου για να απαντήσει σαρκαστικά στις επικρίσεις για το αρχικό, ιδιαίτερα προκλητικό, εξώφυλλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κάρπεντερ έγραψε: «Υπέγραψα μερικά αντίτυπα του Man's Best Friend για εσάς και ορίστε ένα νέο εναλλακτικό εξώφυλλο που εγκρίθηκε από τον Θεό, διαθέσιμο τώρα στην ιστοσελίδα μου», προσθέτοντας ένα emoji λευκής καρδιάς.

Φωτογραφία: Instagram

Φωτογραφία: Instagram

Φωτογραφία: Instagram

Η αρχική ανακοίνωση του άλμπουμ, στις 11 Ιουνίου, είχε πυροδοτήσει έντονη συζήτηση, καθώς οι συνοδευτικές εικόνες απεικόνιζαν την Carpenter γονατισμένη στο έδαφος σε στάση σκύλου, φορώντας μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Ένας άγνωστος άνδρας στεκόταν δίπλα της, τραβώντας την από τα μαλλιά — μια εικόνα που αρκετοί χαρακτήρισαν σεξιστική και «προσβλητική».

Φωτογραφία: Instagram

Φωτογραφία: Instagram

Στο νέο, εναλλακτικό εξώφυλλο, η Κάρπεντερ εμφανίζεται σε δύο νέες λήψεις: σε μία κοντινή φωτογραφία και σε μία ολόσωμη, όπου κοιτάζει αλλού και στέκεται κρατώντας έναν άνδρα, με τα χέρια της στο μπράτσο και την πλάτη του — μια αισθητικά πιο ήπια αλλά εξίσου υπονοούμενη σκηνή.

Το Man's Best Friend είναι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της Σαμπρίνα Κάρπεντερ και έρχεται μετά την επιτυχία του Short n’ Sweet το 2024, το οποίο την εκτόξευσε στην παγκόσμια ποπ σκηνή, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της γενιάς της.

Το Short n’ Sweet, το οποίο έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού chart Billboard 200, περιλάμβανε τα επιτυχημένα singles "Espresso", "Please Please Please", "Taste" και "Bed Chem", και καθιέρωσε την παιχνιδιάρικη, pin-up girl αισθητική που η Carpenter πλέον αξιοποιεί με αυτοπεποίθηση και στρατηγική συνέπεια.