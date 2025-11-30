Έφυγε από τη ζωή με υποβοηθούμενο θάνατο ο άνθρωπος που νομιμοποίησε την πρακτική στην Ελβετία

Ο Λούντβιχ Μινέλι, ιδρυτής της ελβετικής οργάνωσης Dignitas, επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, τη διαδικασία που στήριζε επί δεκαετίες.

Πέθανε το Σάββατο, λίγες ημέρες πριν από τα 93α γενέθλιά του, ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η Dignitas ανέφερε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί «στο πνεύμα του ιδρυτή της, ως μια διεθνής οργάνωση που υπερασπίζεται την αυτοδιάθεση και το δικαίωμα επιλογής στο τέλος της ζωής».

Ο Μινέλι, δικηγόρος στο επάγγελμα, είχε πρωταγωνιστήσει σε σειρά δικαστικών υποθέσεων που καθόρισαν το πλαίσιο της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Ελβετία. Μεταξύ αυτών ήταν και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 2011, η οποία αναγνώρισε ότι ένα ψυχικά ικανό άτομο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τον τρόπο και τον χρόνο του θανάτου του.

Στην Ελβετία, η ευθανασία παραμένει παράνομη, καθώς απαιτεί τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τρίτο πρόσωπο. Επιτρέπεται όμως η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί το τελικό βήμα και έχει εκφράσει ρητά την επιθυμία του να πεθάνει.

Η Dignitas, που δηλώνει ότι αριθμεί περισσότερα από 10.000 μέλη, προσφέρει υπηρεσίες και σε άτομα από άλλες χώρες, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες ελβετικές οργανώσεις.

Με πληροφορίες από Guardian