Έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντησή τους έρχεται την επομένη της δήλωσης του Αμερικανού προέδρου, ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε κατ' ιδίαν συνομιλίες στην Ουγγαρία.



Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, για ακόμη ένα τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους πυραύλους Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.



Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο προσεχές μέλλον.



«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια. Και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.