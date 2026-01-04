Έφτασε στις ΗΠΑ ο Μαδούρο: Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση «Absolute Resolve»

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου και έπειτα από αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει, την επιχείρηση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την μεταφορά τους στην αεροπορική βάση Στιούαρτ της Εθνικής Φρουράς της Νέας Υόρκης.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του κόσμου κάνει η πρώτη φωτογραφία του συλληφθέντα Μαδούρο, που δημοσίευσε ο ίδιος ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαδούρο εμφανίζεται με δεμένα μάτια και χειροπέδες, κατά τη μεταφορά του εκτός Βενεζουέλας.

Παράλληλα, ο Τραμπ προανήγγειλε την ισχυρή αμερικανική εμπλοκή στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «οι μεγαλύτερες και καλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο» θα έχουν ενεργό ρόλο μετά τη στρατιωτική επιχείρηση.

Βενεζουέλα: Πώς πραγματοποιήθηκε η επίθεση των ΗΠΑ

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα το Σάββατο, ο στρατηγός Νταν Κέιν περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την επίθεση στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τα βασικά σημεία που ανέφερε ήταν, σύμφωνα με το BBC:

Η αποστολή σχεδιαζόταν επί μήνες, με συντονισμό δυνάμεων από αέρα, ξηρά, διάστημα, θάλασσα και υπηρεσίες πληροφοριών.

Στις 22:46 ώρα Ανατολικής Ακτής (03:46 GMT) στις 2 Ιανουαρίου, ο Τραμπ έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την επιχείρηση.

Η επιχείρηση «Absolute Resolve» περιλάμβανε την απογείωση 150 αεροσκαφών από 20 διαφορετικές βάσεις σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο.

Στις 01:01 ώρα Ανατολικής Ακτής (02:01 τοπική ώρα) στις 3 Ιανουαρίου, δύναμη εξαγωγής αποτελούμενη από ελικόπτερα και ομάδα εδάφους προσέγγισε το συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο, με στόχο τη σύλληψή του, καθώς και της συζύγου του.

Η επιχείρηση καλυπτόταν από αέρος από μαχητικά F-22, F-35, F/A-18, EA-18, αεροσκάφη E-2, βομβαρδιστικά B-1 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά και ένα από αυτά χτυπήθηκε, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, «παρέμεινε επιχειρησιακά ικανό» μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του επιβιβάστηκαν στο USS Iwo Jima κάποια στιγμή μετά τις 03:39 ώρα Ανατολικής Ακτής (08:39 GMT).

Οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» προσωρινά τη Βενεζουέλα

Αναφερόμενος στην εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Τραμπ είπε πως η κυβέρνησή του δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί της και εξέφρασε την άποψη ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη υποστήριξη για να επιστρέψει και να ηγηθεί της χώρας.

Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει καθήκοντα μεταβατικής προέδρου, εν απουσία του Μαδούρο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχολιάζοντας στο CBS News τη δήλωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» προσωρινά τη Βενεζουέλα, ανέφερε πως αυτό σημαίνει διακοπή της διακίνησης ναρκωτικών, επιστροφή του πετρελαίου «που αφαιρέθηκε» και αποτροπή αποστολής εγκληματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βενεζουέλα: Η κατάσταση που επικρατεί στο Καράκας

Νεκρική σιγή και οσμή καμένου κυριαρχούν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και την επιχείρηση των Delta Forces, που οδήγησαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη.

Τα μεταλλικά ρολά των καταστημάτων παραμένουν κατεβασμένα, ενώ οι δρόμοι -ακόμη και οι μεγάλες λεωφόροι- του Καράκας είναι άδειοι ή σχεδόν άδειοι. Ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, σε πλήρη αντίθεση με την ένταση που καταγράφεται έξω από τα σούπερ μάρκετ, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές νευρικών καταναλωτών που προσπαθούν να προμηθευτούν τρόφιμα.

Στο κέντρο της πόλης, πάνοπλοι πράκτορες ντυμένοι στα μαύρα, με γυαλιά ηλίου και αυτόματα όπλα, περιπολούν γύρω από κυβερνητικά κτίρια, όπως το υπουργείο Εσωτερικών. Ανάλογες εικόνες και πέριξ του προεδρικού μεγάρου Μιραφλόρες, όπου ο Μαδούρο μόλις λίγες ημέρες πριν εξαπέλυε σφοδρές επιθέσεις κατά του «ιμπεριαλισμού».

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έτοιμες να εισέλθουν για τα πετρέλαιά της

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Θα έχουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να πάνε, να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να διορθώσουν τις σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν δημιουργούν εισόδημα για τη χώρα», είπε σήμερα ο Τραμπ.

Η Chevron είναι η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.

Ενδιαμέσως, το εμπάργκο των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν εκεί μέχρι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ να ικανοποιηθούν πλήρως.

«Η αμερικανική αρμάδα παραμένει σε ετοιμότητα στη θέση της, και οι ΗΠΑ διατηρούν όλες τις στρατιωτικές επιλογές μέχρι οι απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να εκπληρωθούν πλήρως και να ικανοποιηθούν πλήρως» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian