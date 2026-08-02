Έφοδος της ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή υπό ιταλική διοίκηση πραγματοποίησε έφοδο την Κυριακή σε δεξαμενόπλοιο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, προκειμένου να επαληθεύσει την εθνικότητα και την εγγραφή της σημαίας του, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, το δεξαμενόπλοιο «Toa Payoh», στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ και έπλεε υπό σημαία Καμερούν, αναχαιτίστηκε στη Μεσόγειο, δυτικά της ιταλικής νήσου Παντελερία, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη.

Συμμετοχή και ελληνικού πλοίου στην επιχείρηση

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από τη φρεγάτα «Thaon di Revel», που εκτελεί χρέη ναυαρχίδας της ευρωπαϊκής επιχείρησης EUNAVFOR MED Irini.

Η επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελληνικού πολεμικού πλοίου και πολωνικού αεροσκάφους ναυτικής περιπολίας, διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, όπως σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας.

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν ήδη τα έγγραφα που κατασχέθηκαν κατά τον έλεγχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις σε δεκάδες πλοία που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, συγκροτούν έναν «σκιώδη στόλο» τον οποίο χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τους περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η EUNAVFOR MED Irini είναι μια ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή που ξεκίνησε το 2020 με στόχο την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. Έκτοτε, οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν διευρύνει τις αρμοδιότητές της, εξουσιοδοτώντας την να πραγματοποιεί ελέγχους σε σκάφη ύποπτα για χρήση ψευδούς σημαίας.

Με πληροφορίες από Reuters