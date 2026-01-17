ΕΕ: Υπεγράφη η συμφωνία Mercosur μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων - Τι περιλαμβάνει

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκή Ένωση και του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur υπέγραψαν το Σάββατο στην Παραγουάη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία, που έχει στόχο τη μείωση των δασμών και την ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο περιοχών, πρέπει πλέον να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών της Mercosur: Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Στην τελετή υπογραφής, το Σάββατο στην Ασουνσιόν, παρέστησαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μαζί με τους προέδρους των χωρών της Mercosur, με εξαίρεση τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών του.

ΕΕ: Γιατί ανησυχούν οι αγρότες με τη συμφωνία Mercosur

Η συμφωνία υπογράφηκε αφού έλαβε το «πράσινο φως» από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες την περασμένη εβδομάδα, παρά τις ανησυχίες αγροτικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι ομάδες αυτές φοβούνται αύξηση των φθηνών εισαγωγών από τη Νότια Αμερική και ενδεχόμενη επιτάχυνση της αποψίλωσης των δασών.

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία συναντήθηκε με τον Λούλα πριν μεταβεί στην Ασουνσιόν για την υπογραφή, δήλωσε ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο.

«Αυτή η συμφωνία στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον κόσμο. Αντανακλά μια ξεκάθαρη και συνειδητή επιλογή. Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο αντί για τους δασμούς. Επιλέγουμε μια παραγωγική, μακροπρόθεσμη συνεργασία αντί για την απομόνωση», δήλωσε το Σάββατο.

Το εμπόριο μεταξύ των δύο μπλοκ, που καλύπτουν μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, ανήλθε σε αξία 111 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούνται κυρίως από μηχανήματα, χημικά προϊόντα και εξοπλισμό μεταφορών, ενώ οι εξαγωγές της Mercosur επικεντρώνονται σε αγροτικά προϊόντα, ορυκτά, χαρτοπολτό και χαρτί.

Τι είναι όμως η συμφωνία Mercosur;

Η εμπορική συμφωνία Mercosur έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Mercosur.

Το Mercosur (Mercado Común del Sur) είναι ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991 από τα ιδρυτικά μέλη Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Τα πλήρη μέλη, «κράτη μέρη», του Mercosur περιλαμβάνουν τα ιδρυτικά μέλη και τη Βολιβία, η οποία προσχώρησε πρόσφατα ως πλήρες μέλος το 2024. Η Βενεζουέλα ήταν πλήρες μέλος το 2012, αλλά επί του παρόντος έχει ανασταλεί η ιδιότητά της ως μέλους του Mercosur λόγω μη συμμόρφωσης.

Ο περιορισμός των δασμών αναμένεται να επηρεάσει δύο τεράστιες αγορές: περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη και περίπου 270 εκατομμύρια στη Νότια Αμερική.

Η συμφωνία, η οποία συνήφθη στα τέλη του 2024 και επικυρώθηκε σήμερα, Σάββατο, θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολύνει την είσοδο βοείου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη.

Η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση της Ευρώπης έχει ωθήσει την Ένωση να ενισχύσει τους δεσμούς της με μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά, όπως λίθιο, χαλκό, σίδηρο και κοβάλτιο.

Με πληροφορίες από Reuters