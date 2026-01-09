ΕΕ: Τι είναι η συμφωνία Mercosur και γιατί οι αγρότες είναι «απέναντί» της;

Θετικές ήταν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ για τη συμφωνία Mercosur, βάσει της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Συμβούλιο, σε επίπεδο πρέσβεων στις Βρυξέλλες.

Υπάρχει επαρκής υποστήριξη για την επίτευξη «ειδικής πλειοψηφίας» που απαιτείται για την έγκριση της συμφωνίας Mercosur, δηλαδή τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Βάσει της διαδικασίας, οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας για να επιβεβαιώσουν γραπτώς τις ψήφους τους και ως εκ τούτου, η επίσημη έγκριση της συμφωνίας θα ανακοινωθεί αργότερα εντός της ημέρας.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, που έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μετατόπιση της Ιταλίας, που συντάχθηκε με τις χώρες που τη στηρίζουν.

Τι είναι όμως η συμφωνία Mercosur;

Η εμπορική συμφωνία Mercosur έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Mercosur.

Το Mercosur (Mercado Común del Sur) είναι ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991 από τα ιδρυτικά μέλη Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Τα πλήρη μέλη, «κράτη μέρη», του Mercosur περιλαμβάνουν τα ιδρυτικά μέλη και τη Βολιβία, η οποία προσχώρησε πρόσφατα ως πλήρες μέλος το 2024. Η Βενεζουέλα ήταν πλήρες μέλος το 2012, αλλά επί του παρόντος έχει ανασταλεί η ιδιότητά της ως μέλους του Mercosur λόγω μη συμμόρφωσης.

Με 25 χρόνια προετοιμασίας, η εμπορική συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη της ΕΕ όσον αφορά τις μειώσεις δασμών.

Ο περιορισμός των δασμών αναμένεται να επηρεάσει δύο τεράστιες αγορές: περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη και περίπου 270 εκατομμύρια στη Νότια Αμερική.

Η συμφωνία, η οποία συνήφθη στα τέλη του 2024 αλλά αναμένεται να επικυρωθεί, θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολύνει την είσοδο βοείου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη.

Η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση της Ευρώπης έχει ωθήσει την Ένωση να ενισχύσει τους δεσμούς της με μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά, όπως λίθιο, χαλκό, σίδηρο και κοβάλτιο.

Γιατί οι αγρότες τάσσονται ενάντιά της;

Οι αγρότες αντιτίθενται σθεναρά στη συμφωνία με το Mercosur, η οποία, όπως υποστηρίζουν, θα «πλημμυρίσει» την αγορά με φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις και θα προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά στα μέσα διαβίωσής τους.

Ο αγροτικός τομέας της Λατινικής Αμερικής, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να ωφεληθεί σημαντικά.

Το 2024, οι τέσσερις χώρες του Mercosur εξήγαγαν γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας 23,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ να ανέλθει σε 20,1 δισεκατομμύρια ευρώ (23,6 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η κριτική έχει επικεντρωθεί επίσης στον αντίκτυπο της συμφωνίας στην κτηνοτροφία.

Η συμφωνία προβλέπει ποσοστώσεις εξαγωγών προς την ΕΕ ύψους 99.000 τόνων για το βόειο κρέας, που αντιστοιχεί στο 1,6% της παραγωγής της Ένωσης.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν δασμοί άνω του 40% και όχι 7,5% για τις εξαγωγές που υπερβαίνουν την ποσόστωση.

Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι φοβούνται ότι θα απειληθεί η ανταγωνιστικότητά τους, υποστηρίζοντας ότι οι ομόλογοί τους στη Νότια Αμερική δεν υπόκεινται στα ίδια μέτρα για το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων όπως στην Ευρώπη.

Οι νομοθέτες της ΕΕ θέλουν η Επιτροπή να παρεμβαίνει εάν ένα προϊόν του Mercosur κοστίζει τουλάχιστον 5% λιγότερο από το αντίστοιχο προϊόν της ΕΕ και εάν ο όγκος των αφορολόγητων εισαγωγών αυξηθεί κατά περισσότερο από 5%.

Με πληροφορίες από France 24 και ΑΠΕ-ΜΠΕ