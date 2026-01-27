EE και Ινδία έκλεισαν «τη μητέρα όλων των συμφωνιών»: Ελεύθερο εμπόριο μετά από 19 χρόνια διαπραγματεύσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, βάζοντας τέλος σε έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε το 2007, «πάγωσε» το 2013 και επανεκκίνησε το 2022.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μητέρα όλων των συμφωνιών», ενώ ο Ναρέντρα Μόντι την περιέγραψε ως ιστορική. Η ανακοίνωση έγινε στο Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιήθηκε σύνοδος κορυφής με συμμετοχή και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η συμφωνία αφορά εμπορικές ροές μεταξύ της ΕΕ και της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου, με τις δύο πλευρές να συνδέουν το οικονομικό σκέλος με στενότερη συνεργασία σε τομείς ασφάλειας.

Τι αλλάζει στους δασμούς

Η Κομισιόν αναφέρει ότι προβλέπονται σταδιακές μειώσεις ή κατάργηση δασμών σε μεγάλο μέρος ευρωπαϊκών εξαγωγών, όπως χημικά, μηχανήματα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, αλλά και σε αεροπορικά προϊόντα. Ειδικό βάρος έχει η αγορά αυτοκινήτου, καθώς οι επιβαρύνσεις που φτάνουν σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα προβλέπεται να πέσουν στο 10% μέσα από ποσοστώσεις 250.000 οχημάτων.

Από την ινδική πλευρά, το Νέο Δελχί κάνει λόγο για προνομιακή πρόσβαση σχεδόν του συνόλου των εξαγωγών του στην ευρωπαϊκή αγορά, με κλάδους όπως η κλωστοϋφαντουργία, τα δερμάτινα και θαλασσινά προϊόντα, η χειροτεχνία και τα κοσμήματα να αναμένουν χαμηλότερους ή μηδενικούς δασμούς. Παράλληλα, η Ινδία υπογραμμίζει ότι κράτησε «εκτός» ευαίσθητες κατηγορίες, όπως τα γαλακτοκομικά και ορισμένα αγροτικά προϊόντα.

Κινητικότητα εργαζομένων και «πακέτο» ασφάλειας

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και σε πλαίσιο κινητικότητας που διευκολύνει, σε βραχυπρόθεσμη βάση, μετακινήσεις επαγγελματιών μεταξύ Ινδίας και ΕΕ. Ταυτόχρονα, προχωρούν χωριστές συζητήσεις για συνεργασία σε άμυνα, κυβερνοαπειλές και θαλάσσια ασφάλεια, με στόχο ένα προσχέδιο εταιρικής σχέσης στον τομέα ασφάλειας και άμυνας.

Γιατί κλείνει τώρα η συμφωνία

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Πηγές και αναλυτές συνδέουν την επιτάχυνση με την πίεση που δέχονται και οι δύο πλευρές από τις εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουν να θωρακίσουν αλυσίδες εφοδιασμού και να μειώσουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς συναλλαγές.

Η τυπική υπογραφή αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά, αφού ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, ενώ προβλέπεται και νομικός έλεγχος του κειμένου πριν περάσει στο στάδιο εφαρμογής.

