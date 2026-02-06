ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις έχουν στόχο κυρίως την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το εμπόριο.

Οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας πλησιάζει τις 1.500 ημέρες, με τις ρωσικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν μόλις το 0,8% του εδάφους της χώρας παρά το υψηλό ποσοστό θυμάτων.

«Το Κρεμλίνο διπλασιάζει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας σπίτια, πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αφήνοντας κοινότητες χωρίς ρεύμα σε ακραίες θερμοκρασίες», δήλωσε.

Η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι «αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός κράτους που επιδιώκει την ειρήνη», αλλά η συμπεριφορά «ενός έθνους που διεξάγει πόλεμο φθοράς εναντίον ενός αθώου άμαχου πληθυσμού», ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι.

Επανέλαβε τη θέση της ΕΕ, ότι «μόνο υπό πίεση» η Ρωσία θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «με ειλικρινή πρόθεση».

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση του εργαλείου κατά της καταστρατήγησης, με απαγόρευση εξαγωγών μηχανημάτων ψηφιακού ελέγχου, υπολογιστών και ραδιοφώνων σε χώρες με υψηλό κίνδυνο επανεξαγωγής στη Ρωσία.

Στον ενεργειακό τομέα, εισάγεται πλήρης απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών για ρωσικό αργό πετρέλαιο, σε συντονισμό με την G7, ενώ προστίθενται 43 ακόμη πλοία στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, φτάνοντας τα 640 συνολικά, με απαγορεύσεις συντήρησης δεξαμενόπλοιων και παγοθραυστικών LNG.

Στον τραπεζικό τομέα, 20 ακόμη ρωσικές περιφερειακές τράπεζες μπαίνουν στο στόχαστρο και ενισχύονται τα μέτρα κατά της καταστρατήγησης κυρώσεων μέσω κρυπτονομισμάτων, εταιρειών και τρίτων χωρών.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι περιορισμοί στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τη Ρωσία -από καουτσούκ και τρακτέρ έως υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας- αξίας 360 εκατ. ευρώ, ενώ εισάγονται νέες απαγορεύσεις εισαγωγών μετάλλων, χημικών και κρίσιμων ορυκτών αξίας 570 εκατ. ευρώ.

Επίσης, περιορίζονται οι εξαγωγές σε είδη και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης, όπως υλικά για την παραγωγή εκρηκτικών.

Η οικονομία στη Ρωσία

Η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι τα δημοσιονομικά έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 24% το 2025, με το δημοσιονομικό έλλειμμα να διευρύνεται, ενώ τα επιτόκια ανέρχονται στο 16% και ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. «Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι κυρώσεις μας λειτουργούν», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να τις εφαρμόζει μέχρι η Ρωσία να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις για δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Παράλληλα, η Επιτροπή συνεχίζει την υποστήριξη προς την Ουκρανία με την έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ, την αποστολή εκατοντάδων γεννητριών για νοσοκομεία, σπίτια και καταφύγια, και τη συμμετοχή σε ειρηνευτικά σχέδια με τις ΗΠΑ και τον Συνασπισμό των Προθύμων, καθώς και σε μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης της Ουκρανίας. «Η ασφάλεια, η ευημερία και η ελευθερία της Ουκρανίας βρίσκονται στην καρδιά της Ένωσής μας», κατέληξε η Φον ντερ Λάιεν.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε ότι «η Ρωσία συνεχίζει να απαντά στη διπλωματία με πυραύλους» και τόνισε πως η ΕΕ είναι αποφασισμένη «να καταστήσει αυτή την επιλογή οδυνηρά ακριβή». Υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις πλήττουν σοβαρά τη ρωσική οικονομία και αποδυναμώνουν τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο. «Η Μόσχα δεν είναι ανίκητη. Στο πεδίο της μάχης ο στρατός της βαλτώνει και στο εσωτερικό η οικονομία της ραγίζει», ανέφερε η Κ. Κάλας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ