ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την παραλαβή της κοινής επιστολής που απέστειλαν 11 χώρες της Ζώνης Σένγκεν, με την οποία ζητούν την περαιτέρω αυστηροποίηση των κανόνων εισόδου για Ρώσους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Μάρκους Λαμέρτ, τόνισε ότι ο περιορισμός της χορήγησης θεωρήσεων σε Ρώσους υπηκόους αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Οι βλέψεις τις ΕΕ για περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών

«Η Επιτροπή έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας και θα συνεχίσει να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Λαμέρτ, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα συζητήθηκε και κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λουξεμβούργο.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναστείλει πλήρως τη συμφωνία διευκόλυνσης έκδοσης βίζας με τη Ρωσία, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες προς τα κράτη-μέλη για ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας και συνόρων κατά την εξέταση αιτήσεων από Ρώσους πολίτες. Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 2025 τέθηκαν σε ισχύ νέοι περιορισμοί που μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητα χορήγησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Επιτροπή, οι αποφάσεις αυτές έχουν επιφέρει σημαντική μείωση στον αριθμό των θεωρήσεων Σένγκεν που εκδίδονται σε Ρώσους πολίτες. Ενώ πριν από την έναρξη του πολέμου εκδίδονταν περίπου τέσσερα εκατομμύρια βίζες ετησίως, σήμερα ο αριθμός αυτός έχει περιοριστεί σε περίπου 500.000.

Η Κομισιόν προανήγγειλε επίσης την προετοιμασία νέων στοχευμένων περιορισμών στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η αντιμετώπιση κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με εχθρικές ενέργειες τρίτων χωρών.

Παράλληλα, η Επιτροπή δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζονται στην επιστολή των 11 χωρών σχετικά με Ρώσους στρατιωτικούς που έχουν συμμετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάζονται τρόποι περιορισμού της πρόσβασής τους στον χώρο Σένγκεν.

Την επιστολή συνυπογράφουν η Σουηδία, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία και η Πολωνία, καθώς και η Νορβηγία και η Ισλανδία. Οι χώρες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στη θέσπιση νέων δεσμευτικών μέτρων που θα περιορίζουν περαιτέρω τα ταξίδια Ρώσων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενες λόγους ασφάλειας αλλά και τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ