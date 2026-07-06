ΕΕ για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια: Τα μέτρα που εξετάζονται και η συνδρομή της Frontex

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφει το ενδιαφέρον της στην επίλυση του προβλήματος που οδηγεί σε καθυστερήσεις στα αεροδρόμια οι οποίες μπορεί να φτάσουν έως και τις 5 ώρες.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα που επισκιάζουν τη λειτουργία του νέου αυτοματοποιημένου συστήματος συνοριακών ελέγχων (EES), το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως στις Βρυξέλλες, λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τους ταξιδιώτες.

Το EES (Entry/Exit System) είναι το νέο ψηφιακό σύστημα της ΕΕ για τον έλεγχο συνόρων και βασίζεται στην καταγραφή των μη Ευρωπαίων ταξιδιωτών όταν μπαίνουν και βγαίνουν από τον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφραγίδα στο διαβατήριο. Ακόμη, συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία όπως τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία ταξιδιού και βιομετρικά δεδομένα.

Κομισιόν για καθυστερήσεις στα αεροδρόμια: «Το πρόβλημα εντείνεται»

Όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερτ, αναμένεται να συγκληθεί αύριο σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία, καθώς εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου, το πρόβλημα εντείνεται. «Έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών και καταγραφών, πάνω από 2 εκατ. την εβδομάδα», δήλωσε ο Λάμερτ.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, «αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν» και εξήγησε ότι αφορούν υποδομές και τεχνική ικανότητα.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex, με προσωπικό να συνδράμει στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, αλλά και στην εφαρμογή της νέας εφαρμογής προ-εγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη μέλη και ουσιαστικά διευκολύνει τη διαδικασία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ