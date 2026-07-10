ΕΕ εναντίον Meta: Στο στόχαστρο ο «εθιστικός σχεδιασμός» του Instagram και του Facebook

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ κατηγόρησαν τη Meta, την εταιρεία πίσω από το Facebook και το Instagram, ότι δεν αντιμετώπισε τους κινδύνους που ενέχει ο «εθιστικός σχεδιασμός» των πλατφορμών της για τη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών.

Σε επίσημο έγγραφο κατηγοριών κατά της Meta που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι λειτουργίες όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο και το «ατελείωτο σκρολάρισμα» (infinite scroll), η οποία παρέχει μια ατελείωτη ροή περιεχομένου, «θέτουν τον εγκέφαλο σε λειτουργία αυτόματου πιλότου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ανθυγιεινών συνηθειών και στη καταναγκαστική χρήση».

Σε ένα σημαντικό πόρισμα, καθώς η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους, η Επιτροπή ανέφερε ότι η Meta αγνόησε τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που περνούν τα παιδιά στο Instagram και το Facebook κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργίες, όπως τα «reels» και τα «stories», θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «υπερβολική ή ακόμη και καταναγκαστική χρήση των υπηρεσιών της».

Η Επιτροπή ανέφερε ότι ο εθιστικός σχεδιασμός του Facebook και του Instagram συνιστά παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ, ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία των χρηστών από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των απάτων στις αγορές, της παραπληροφόρησης και του παράνομου περιεχομένου.

Η Meta έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αφιέρωσε πάνω από μια δεκαετία «στην ανάπτυξη περισσότερων από 50 εργαλείων και πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία» των νεαρών χρηστών και επιθυμούσε οι νέοι να έχουν «ασφαλείς εμπειρίες, κατάλληλες για την ηλικία τους».

ΕΕ εναντίον Meta

Τα ευρήματα αποτελούν μέρος μιας ευρείας κλίμακας έρευνας για τη Meta, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2024. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ συνεχίζουν να εξετάζουν και άλλες κατηγορίες, ιδίως το φαινόμενο του «rabbit hole», όπου ένας αλγόριθμος προβάλλει στους νέους αρνητικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα μη ρεαλιστικές εικόνες σώματος. Σε ένα άλλο σκέλος της έρευνας, η Επιτροπή ανέφερε ότι η Meta παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ – καθώς και τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις – καθώς δεν εμπόδισε τα παιδιά κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ επιθυμούν η Meta να τροποποιήσει τον σχεδιασμό του Instagram και του Facebook, για παράδειγμα καταργώντας την αυτόματη αναπαραγωγή και το ατελείωτο σκρολάρισμα ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εφαρμόζοντας διαλείμματα στην οθόνη και τροποποιώντας τον αλγόριθμό της, ώστε να προσφέρεται στους χρήστες λιγότερο εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Η Meta έχει το δικαίωμα να προβάλει την υπεράσπισή της και μπορεί να εξετάσει τα αρχεία της έρευνας της Επιτροπής.

Εάν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, στην εταιρεία ενδέχεται να επιβληθεί πρόστιμο έως και 6% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Οι κατηγορίες έρχονται λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη έκθεση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που συγκάλεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εξετάζει την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ειδική ομάδα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο αναμένεται να παρουσιάσει τις συστάσεις της τη Δευτέρα.

Η φον ντερ Λάιεν έχει ήδη αποκαλύψει τη σκέψη της, δηλώνοντας σε ένα συνέδριο για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης τον Μάιο ότι «πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο καθυστέρησης στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Η πρόεδρος της Επιτροπής, μητέρα επτά παιδιών με εκπαίδευση ιατρού, είπε: «Το ερώτημα δεν είναι αν οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ερώτημα είναι αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στους νέους».

Τουλάχιστον 10 κράτη μέλη της ΕΕ καταρτίζουν ήδη σχέδια για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, ασκώντας πίεση στην Επιτροπή να βρει μια λύση σε επίπεδο ΕΕ, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα συνονθύλευμα διαφορετικών κανόνων.

Ανακοινώνοντας τις τελευταίες κατηγορίες εναντίον της Meta, η επικεφαλής της Επιτροπής για την πολιτική στον τομέα της τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε: «Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για να θεωρηθούν οι πλατφόρμες υπεύθυνες για τον εθιστικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις των υπηρεσιών τους. Είμαστε πλήρως αποφασισμένοι να επιβάλουμε τη νομοθεσία μας στην Ευρώπη».

Με πληροφορίες από Guardian

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