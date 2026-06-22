ΕΕ-Βρετανία: Υπό αξιολόγηση οι πιθανότητες διατήρησης της κοινής συνόδου κορυφής μετά την παραίτηση Στάρμερ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατηρηθεί η κοινή σύνοδος κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, μετά την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Έπειτα από την ανακοίνωση σήμερα το πρωί του πρωθυπουργού Στάρμερ, επαναξιολογούμε με τον πρόεδρο (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), Αντόνιο Κόστα, και το Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα διατήρησης της συνόδου, όπως είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, και θα ενεργήσουμε αναλόγως», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και θα παραμείνουν ισχυρές».

Οι σχέσεις ΕΕ και Βρετανίας με φόντο την παραίτηση Στάρμερ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σχολιάζοντας την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι «οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο υπό τον Κιρ Στάρμερ άλλαξαν σελίδα και εννοούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν».

Λίγο νωρίτερα, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της παραίτησής του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέτισε φόρο τιμής στον Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον ηγέτη που συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

«Γίνατε ηγέτης σε δύο χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.