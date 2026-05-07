ΕΕ: Αποζημιώσεις από αεροπορικές ακόμη και σε ακυρώσεις πτήσεων λόγω καυσίμων

Ο Ευρωπαίος επίτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανακοίνωσε ότι η έλλειψη καυσίμων δεν θεωρείται «έκτακτη περίσταση» που απαλλάσσει τις αεροπορικές εταιρείες από την υποχρέωση αποζημίωσης.

Όπως εξήγησε, όταν μια πτήση ακυρώνεται χωρίς πραγματικά έκτακτο λόγο, οι επιβάτες πρέπει να αποζημιώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία παραμένει σε ισχύ και μετά το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο οι βρετανικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική, με πρόσφατες αναφορές να δείχνουν χαλάρωση των ποινών για ακυρώσεις λόγω καυσίμων.





Αντιδράσεις και διαφοροποιήσεις αεροπορικών εταιρειών

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, η Ryanair, ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να ακυρώσει πτήσεις το καλοκαίρι, καθώς έχει «κλειδώσει» συμβόλαια καυσίμων μέχρι το 2027 σε χαμηλότερες τιμές από την τρέχουσα αγορά.

Αντίθετα, άλλες εταιρείες όπως η Lufthansa και η Aer Lingus έχουν προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων λόγω των συνθηκών στην αγορά καυσίμων.

Η αύξηση στο κόστος των καυσίμων αποδίδεται στην ένταση στη Μέση Ανατολή και τη διαταραχή στις ενεργειακές ροές, που έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών. Αεροπορικές εταιρείες διεθνώς κάνουν λόγο για πρωτοφανή πίεση στα κόστη λειτουργίας.

Ο επικεφαλής της AirAsia, χαρακτήρισε την κρίση χειρότερη ακόμη και από την περίοδο της πανδημίας, σημειώνοντας ότι η απότομη αύξηση στο κόστος καυσίμων δημιουργεί πρωτόγνωρες δυσκολίες για τον κλάδο.

Η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει γενικευμένη έλλειψη καυσίμων και ότι οι αεροπορικές προμηθεύονται καύσιμα εκ των προτέρων για να διασφαλίζουν τη λειτουργία των δρομολογίων.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα για καλύτερο προγραμματισμό πτήσεων και αποφυγή καθυστερήσεων.

Παρά τις πιέσεις, ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον. Η AirAsia, για παράδειγμα, προχώρησε σε συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων για την αγορά νέων αεροσκαφών, δείχνοντας ότι η αεροπορία προσαρμόζεται στις νέες ενεργειακές και οικονομικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από Guardian



