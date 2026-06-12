ΕΕ: Απόφαση υπέρ της διατήρησης πληρωμής αποζημιώσεων για καθυστερήσεις πτήσεων

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Παρασκευή να διατηρήσουν το ισχύον όριο των τριών ωρών καθυστέρησης πτήσεων για την αποζημίωση στο επόμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Παράλληλα, αναμένεται να ζητήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των τελών για τις χειραποσκευές, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης της ΕΕ.

Τα 27 κράτη μέλη θα αποστείλουν την πρότασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα την εξετάσει από τη Δευτέρα, ανέφερε ο διπλωμάτης.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων για τις καθυστερήσεις πτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ διαφωνούσαν σχετικά με ένα πακέτο μέτρων που είχε αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Η Επιτροπή είχε προτείνει να αυξηθεί το όριο αποζημίωσης στις τέσσερις ώρες, ενώ τα κράτη μέλη είχαν επιδιώξει να περιορίσουν το ποσό στα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν από το 2004, οι επιβάτες αεροπορικών πτήσεων που καθυστερούν περισσότερο από τρεις ώρες μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια της πτήσης.

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Τα κράτη μέλη αποφάσισαν να διατηρήσουν το status quo στο αμφιλεγόμενο ζήτημα της αποζημίωσης για καθυστερήσεις. Το ζήτημα αυτό είχε φέρει σε αντιπαράθεση τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες απαιτούσαν μεγαλύτερη ευελιξία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, με τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών.

Όσον αφορά το άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα —τα τέλη που χρεώνουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες για τις χειραποσκευές— τα κράτη μέλη πρότειναν να υποχρεωθούν οι αεροπορικές εταιρείες να συμπεριλάβουν τα τέλη για τις χειραποσκευές στην βασική τιμή του εισιτηρίου, με τη δυνατότητα να προσφέρουν εκπτώσεις στους καταναλωτές που επιλέγουν να μην τις χρησιμοποιήσουν. Το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της σύγκρισης των τιμών.

Τα εν λόγω τέλη έχουν δεχτεί ευρεία κριτική από ενώσεις προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ και πυροδότησαν πολιτική διαμάχη το 2024, όταν το ισπανικό υπουργείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών επέβαλε πρόστιμο ύψους 179 εκατομμυρίων ευρώ στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για την επιβολή τους. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ασκήσει έφεση κατά του προστίμου.

Οι χώρες διατήρησαν επίσης αμετάβλητους τους κανόνες που επιτρέπουν σε έναν συνοδό ενήλικα να καθίσει κοντά σε ένα παιδί χωρίς να καταβάλει χρέωση και που υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες σε περιπτώσεις απώλειας ανταπόκρισης.

Επίσης, απέτρεψαν τις αεροπορικές εταιρείες από το να υποχρεώνουν τους επιβάτες να κατεβάσουν μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για να λάβουν την κάρτα επιβίβασης, μια πρακτική που εισήγαγε η Ryanair τον Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από Reuters

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