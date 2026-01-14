EE: Ανοίγει επίσημα ο δρόμος για το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσημα ένα πακέτο δανείων ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία την Τετάρτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι Βρυξέλλες σπεύδουν να υποστηρίξουν τις πολεμικές προσπάθειες του Κιέβου εν μέσω των ολοένα και πιο σφοδρών ρωσικών επιθέσεων και των προσπαθειών των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο.

Τα δύο τρίτα του πακέτου θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την προμήθεια όπλων και πυρομαχικών από χώρες εκτός της ΕΕ, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα υπόλοιπα 30 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το επικείμενο δημοσιονομικό κενό του Κιέβου.

Η αξιοποίηση του δανείου από την Ουκρανία

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ουκρανία χρειάζεται 135,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική και δημοσιονομική στήριξη το 2026 και το 2027. Αυτό περιλαμβάνει 52,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοσιονομική στήριξη και 83,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Κίεβο αναμένεται να εξαντλήσει τα χρήματά του τον Απρίλιο.

«Με αυτή τη στήριξη, διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία μπορεί, αφενός, να ενισχύσει την άμυνά της στο πεδίο της μάχης και να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες – δηλαδή όλες τις στρατιωτικές ανάγκες – και, αφετέρου, να διατηρήσει τη λειτουργία του κράτους και των βασικών υπηρεσιών», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα λειτουργεί με βάση την «αρχή της διαδοχικής κάλυψης», σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα προμηθεύεται όπλα από χώρες εκτός της Ένωσης μόνο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος ευρωπαϊκός στρατιωτικός εξοπλισμός.

«Πρώτα η ευρωπαϊκή προτίμηση και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η αγορά από το εξωτερικό», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η Γαλλία προωθεί εδώ και καιρό την «ευρωπαϊκή προτίμηση» στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Ωστόσο, η Γερμανία και πολλές χώρες της Ανατολικής ΕΕ υποστηρίζουν ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στην αγορά αμυντικού εξοπλισμού από την Ουάσινγκτον, παρά τη φθίνουσα υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο και τις πρόσφατες εντάσεις λόγω των απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εισβάλει στη Γροιλανδία.

Το δάνειο θα λειτουργήσει με βάση την «ενισχυμένη συνεργασία» μεταξύ των χωρών της ΕΕ, επιτρέποντας στην Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα. Οι τρεις χώρες είναι βαθιά επιφυλακτικές όσον αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας στο Κίεβο.

Στο «τραπέζι» το δάνειο αποζημίωσης

Η πρόταση της Τετάρτης έρχεται επίσης μετά την αποτυχία της Επιτροπής και της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ, να πείσουν πέρυσι το Βέλγιο να υποστηρίξει ένα «δάνειο αποζημίωσης» προς το Κίεβο χρησιμοποιώντας παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Το Βέλγιο κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των 185 δισεκατομμυρίων ευρώ των κεφαλαίων του Κρεμλίνου που ακινητοποιήθηκαν από την ΕΕ μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Η φον ντερ Λάιεν, ωστόσο, υπογράμμισε ότι το δάνειο αποζημίωσης «παραμένει στο τραπέζι».

«Είναι... πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι το τέλος του πολέμου και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις στο Κίεβο.

Το σχέδιο ακολουθεί επίσης μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων στις περιοχές Ντνίπρο, Ζιτόμιρ, Ζαπορίζια, Χάρκοβο, Χερσόν, Τσερνίγιβ και Κίεβο.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επίθεση περιελάμβανε 113 επιθετικά drones καθώς και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους. «Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τους πολεμιστές μας τώρα», είπε.

Το δάνειο πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες της ΕΕ. Η Επιτροπή στοχεύει να πραγματοποιήσει την πρώτη εκταμίευση έως τον Απρίλιο, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Με πληροφορίες από Euractiv