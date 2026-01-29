ΕΕ: Η EasyJet λέει «όχι» σε περισσότερο δωρεάν χώρο για αποσκευές - «Παράλογη ιδέα»

Η EasyJet χαρακτήρισε τις προτάσεις για δωρεάν επιπλέον χειραποσκευές στα αεροσκάφη σε όλη την ΕΕ ως «παράλογη ιδέα».

Η εταιρεία προειδοποίησε για αυξήσεις των ναύλων και καθυστερήσεις των πτήσεων σε περίπτωση που η νομοθεσία τεθεί σε ισχύ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την περασμένη εβδομάδα με συντριπτική πλειοψηφία να δοθεί σε όλους τους επιβάτες το δικαίωμα να μεταφέρουν μια μικρή βαλίτσα, καθώς και τις δωρεάν αποσκευές που επιτρέπονται επί του παρόντος κάτω από το κάθισμα.

Ο Κέντον Τζάρβις, διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, δήλωσε ότι το να δοθεί σε όλους τους επιβάτες το δικαίωμα για επιπλέον δωρεάν χειραποσκευές θα ήταν «παράλογη ευρωπαϊκή νομοθεσία» και «φριχτό για τον καταναλωτή».

Το νομοσχέδιο για τις αεροπορικές εταιρείες στην ΕΕ

Στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν προτάσεις που επιτρέπουν στους επιβάτες να μεταφέρουν ένα «προσωπικό αντικείμενο», όπως τσάντα, σακίδιο ή φορητό υπολογιστή, καθώς και μια χειραποσκευή βάρους έως 7 κιλών και συνολικών διαστάσεων 100 εκατοστών.

Η θήκη από μόνη της θα είναι μεγαλύτερη από το τρέχον μέγιστο επιτρεπόμενο δωρεάν αντικείμενο καμπίνας στη Ryanair και σε άλλες εταιρείες.

Οι αλλαγές, οι οποίες πρέπει να επικυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν τεθούν σε ισχύ, θα ισχύουν για όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν προς ή από αεροδρόμιο της ΕΕ με αεροπορική εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ, επηρεάζοντας άμεσα τη συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων μικρής απόστασης από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τζάρβις δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν πιθανώς με συνέπεια σε όλο το στόλο της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία.

Ο διευθυντής της EasyJet δήλωσε ότι «οι πολιτικοί δεν κατανοούν καθόλου το ζήτημα και ανακατεύονται σε πράγματα που δεν πρέπει», προσθέτοντας: «Απλά δεν υπάρχει χώρος στην καμπίνα, οπότε αυτή είναι άλλη μια τρελή ιδέα. Θα επιστρέψουμε στις ημέρες που έπρεπε να ξεφορτώνουμε τις αποσκευές καμπίνας και να τις βάζουμε στο χώρο αποσκευών – αυτό ήταν ένα από τα κύρια αίτια της καθυστέρησης στην επιβίβαση παλαιότερα».

Τα τέλη αποσκευών αποτελούσαν μεγάλο μέρος των 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών των ετήσιων εσόδων της EasyJet από επιπλέον υπηρεσίες ή δευτερεύοντα έσοδα, «και αυτό θα έπρεπε να μετακυλιστεί» σε αυξήσεις των ναύλων για όλους τους επιβάτες, είπε.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο ηλίθιο θα ήταν αυτό, είναι απλά μια παράλογη ευρωπαϊκή νομοθεσία», πρόσθεσε ο Τζάρβις.

Ενώ σε ορισμένες πτήσεις της EasyJet, ο διαφημιζόμενος ναύλος μπορεί να κοστίσει λιγότερο για έναν επιβάτη από την τιμή μεταφοράς αποσκευών, ο Τζάρβις υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος αντιπροσώπευε «απίστευτη τιμή».

Η κατάσταση στις πτήσεις

Εν τω μεταξύ, ο Τζάρβις υποστήριξε ότι η EasyJet βρίσκεται σε συνομιλίες με την Starlink με σκοπό να προσφέρει wifi στα αεροσκάφη της, αλλά κατέληξε, όπως και η Ryanair, ότι «η οικονομική πλευρά της συμφωνίας δεν είναι βιώσιμη... Όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσθέσουμε αυτή την υπηρεσία, αλλά δεν είναι σήμερα».

Μια πρόσφατη δημόσια διαμάχη μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, και του ιδιοκτήτη της Starlink, Έλον Μασκ, σχετικά με την αξία του wifi της, οδήγησε και τους δύο να αποκαλέσουν ο ένας τον άλλον «ηλίθιο».

Ενώ οι πολιτικές δραστηριότητες του Μασκ στις ΗΠΑ συνοδεύτηκαν από πτώση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη, ο Τζάρβις δήλωσε ότι δεν θα απομακρυνθεί από τη σύνδεση με το εμπορικό σήμα: «Θα είναι δύσκολο να αγοράσεις σκόπιμα ένα κατώτερο προϊόν για τους πελάτες σου επειδή έχεις αντίθετη άποψη για τον διευθύνοντα σύμβουλο. Ομοίως, αν δεν αγόραζες [Starlink], πιθανότατα θα αγόραζες άλλο προϊόν από τον Τζεφ Μπέζος. Όταν πρόκειται για δορυφόρους, πάντα θα είναι ένας από τους δύο».

Τα σχόλια αυτά έγιναν καθώς η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε αυξημένες ζημίες για το τελευταίο τρίμηνο, ζημίες προ φόρων ύψους 93 εκατομμυρίων λιρών, αυξημένες κατά 50% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, παρά την αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιβατών για την περίοδο αυτή.

Είπε ότι οι κρατήσεις για τον Ιανουάριο για το επόμενο έτος ήταν σε επίπεδα ρεκόρ, με τους επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας να ταξιδεύουν σε πιο μακρινούς προορισμούς, όπως το Μαρόκο, η Τυνησία, το Πράσινο Ακρωτήριο και η Γεωργία.

Με πληροφορίες από Guardian