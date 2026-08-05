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ΕΕ: 1,4 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από τα κέρδη των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

«Για άλλη μια φορά ξυπνάμε με την είδηση φρικτών θηριωδιών από τη Ρωσία», λέει η φον ντερ Λάιεν - Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τις νέες επιθέσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΕ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε χρηματοδότηση στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταδίκασε τις «φρικτές θηριωδίες» της Ρωσίας μετά τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα έσοδα που προέρχονται από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Φον ντερ Λάιεν για Ρωσία: «Για άλλη μια φορά ξυπνάμε με την είδηση φρικτών θηριωδιών από τη Ρωσία»

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησής της στο X, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, πλήττοντας διάφορους πολιτικούς στόχους.

«Για άλλη μια φορά ξυπνάμε με την είδηση φρικαλεοτήτων από τη Ρωσία μέσω των αεροπορικών επιθέσεών της στην Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει», έγραψε η φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στην Ουκρανία από τα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, θα «υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη αντίσταση της Ουκρανίας ενάντια στον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας».

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

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