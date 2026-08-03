«Εδώ στο Μαρόκο, τα όνειρα μας σκοτώνουν»: οι νέοι που πέρασαν για λίγες ώρες στην Ευρώπη

Η εξορία τους κράτησε μία ή δύο ημέρες. Για κάποιους, τρεις. Ίσα που πρόλαβαν να πιστέψουν ότι είχαν περάσει στην Ευρώπη. Μετά ήρθε η επιστροφή.

Στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή του Μαρόκου, μία από τις δύο χερσαίες πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν μέσα σε δύο ημέρες τα σύνορα. Οι περισσότεροι ήταν νέοι Μαροκινοί. Πολλοί έφηβοι. Μερικοί έμοιαζαν σχεδόν παιδιά. Άλλοι μπήκαν κολυμπώντας, άλλοι μέσα στο χάος του περάσματος, άλλοι ακολουθώντας απλώς την κίνηση ενός πλήθους που πίστεψε για λίγο ότι η πόρτα είχε ανοίξει.

Ισπανοί στρατιώτες στέκονται πίσω από τον φράχτη, ενώ ένας νεαρός επιστρέφει προς το Μαρόκο από την ακτή της Θέουτας

Δεν ήταν οργανωμένη πορεία. Δεν ήταν ακριβώς εξέγερση. Ήταν κάτι πιο ρευστό και πιο χαρακτηριστικό της εποχής: μια φήμη που έγινε βίντεο, ένα βίντεο που έγινε προσδοκία, μια προσδοκία που έγινε σώμα, πλήθος, θάλασσα, φράχτης, στρατός.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 50.000 άνθρωποι μπήκαν στη Θέουτα από την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης ανέβασε τον αριθμό ακόμη ψηλότερα, μιλώντας για περίπου 60.000 εισόδους, σχεδόν το 70% του πληθυσμού της Θέουτας. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, περισσότεροι από 48.000 είχαν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Η εικόνα της επιστροφής ήταν σχεδόν σιωπηλή. Κάτω από έναν ανελέητο ήλιο, νεαροί με μαγιό, πετσέτες στους ώμους, γυμνά πόδια ή κάλτσες μαυρισμένες από την άσφαλτο, περπατούσαν προς την πύλη που αυτή τη φορά δεν οδηγούσε στην Ευρώπη, αλλά πίσω. Δεν έτρεχαν, δεν φώναζαν, δεν διαμαρτύρονταν. Μερικοί χαμογελούσαν από αμηχανία. Άλλοι κοιτούσαν μπροστά χωρίς καμία έκφραση, σαν το σώμα να είχε συνεχίσει να κινείται αφού το όνειρο είχε ήδη τελειώσει.

Πλήθος νέων σε λόφο κοντά στη Φνιντέκ, την πόλη του Μαρόκου απέναντι από τη Θέουτα, στη διάρκεια της μαζικής απόπειρας περάσματος

Στη Θέουτα δεν βρήκαν αυτό που φαντάζονταν. Πίστευαν ότι θα τους βοηθούσαν οργανώσεις, ότι θα μπορούσαν να φάνε, να κοιμηθούν, ίσως να περάσουν προς την ισπανική ενδοχώρα. Αντί γι’ αυτό, βρήκαν αστυνομικούς, στρατιώτες, κλειστά μαγαζιά, ανθρώπους που δεν ήθελαν να τους εξυπηρετήσουν, εξάντληση και πείνα. Γύρω από το λιμάνι, από όπου φεύγουν τα πλοία για την Ιβηρική, οι αρχές τούς έσπρωχναν προς τα χερσαία σύνορα.

Αυτό είναι το πιο σκληρό σημείο της ιστορίας: για λίγες ώρες, η Ευρώπη ήταν κυριολεκτικά μπροστά τους, αλλά παρέμεινε απρόσιτη. Δεν ήταν πια μια εικόνα στο κινητό, μια χώρα στο TikTok, μια υπόσχεση εργασίας, αξιοπρέπειας και διαφυγής. Ήταν δρόμος, λιμάνι, στρατιώτης, φράχτης, κλειστό κατάστημα, ένα άδειο πεζοδρόμιο και μια πόρτα που άνοιγε μόνο προς την επιστροφή.

Η μαζική κίνηση φαίνεται να επιταχύνθηκε από τα social media. Βίντεο στο Instagram και στο TikTok έδειχναν ανθρώπους να περνούν τα σύνορα και να λένε ότι «άνοιξε η πόρτα». Για μια γενιά που ζει ανάμεσα στην ψηφιακή εικόνα της Ευρώπης και στην κοινωνική ασφυξία της καθημερινότητας, αυτό ήταν αρκετό. Νέοι από την Καζαμπλάνκα, τη Φεζ και άλλες περιοχές άφησαν δουλειές, σπίτια, γειτονιές, μοιράστηκαν διαδρομές, απέφυγαν ελέγχους, έφτασαν στη Φνιντέκ, την πόλη απέναντι από τη Θέουτα, και δοκίμασαν την τύχη τους.

Ισπανοί στρατιώτες εντοπίζουν νεαρό που έχει κρυφτεί σε αγωγό κοντά στην παραλία Ταραχάλ της Θέουτας.

Η λέξη «τύχη» επιστρέφει συνέχεια σε αυτές τις ιστορίες. Όχι με την ελαφρότητα του παιχνιδιού, αλλά με την απελπισία ανθρώπων που νιώθουν ότι τίποτα πια δεν προχωρά με σχέδιο. Ένας νεαρός μπορούσε να έχει δουλειά, αλλά όχι σπίτι. Να έχει μισθό, αλλά όχι μέλλον. Να έχει οικογένεια, αλλά να μην μπορεί να τη βοηθήσει. Να αγαπά τη χώρα του, αλλά να αισθάνεται ότι μέσα της δεν υπάρχει έξοδος.

Ένας 25χρονος που πουλούσε μπουκάλια έβγαζε περίπου 8.000 ντιρχάμ τον μήνα, λίγο πάνω από τον μέσο μαροκινό μισθό. Δεν του έφταναν όμως για να νοικιάσει σπίτι και να φύγει από την οικογένειά του. Μιλούσε για χαμηλούς μισθούς, για μια καθημερινότητα που δεν ανοίγει, για ένα κράτος που υπόσχεται πρόοδο αλλά αφήνει τη νεολαία του σε αναμονή. Το Μαρόκο δείχνει ανάπτυξη, ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, προβάλλει την εικόνα μιας χώρας που κινείται. Αλλά για πολλούς νέους, αυτή η κίνηση δεν φτάνει ποτέ μέχρι το δικό τους δωμάτιο, τη δική τους τσέπη, το δικό τους μέλλον.

Η αντίθεση είναι σχεδόν βίαιη. Από τη μία, μια χώρα που θέλει να εμφανιστεί ως σύγχρονη, διεθνής, έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο. Από την άλλη, νέοι που βλέπουν την ίδια γιορτή σαν κάτι που δεν τους αφορά. Όχι επειδή δεν θέλουν να ανήκουν στη χώρα τους, αλλά επειδή αισθάνονται ότι η χώρα τους δεν έχει θέση γι’ αυτούς. Η ανάπτυξη υπάρχει ως αριθμός. Η ασφυξία υπάρχει ως σώμα.

Νέοι περνούν μέσα από κατεστραμμένο φράχτη, καθώς επιστρέφουν από τη Θέουτα προς το Μαρόκο.

Γι’ αυτό και η Θέουτα δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σημείο. Είναι μια φαντασίωση. Ένα μικρό κομμάτι Ευρώπης πάνω στην αφρικανική ακτή, τόσο κοντά ώστε να φαίνεται σχεδόν προσβάσιμο και τόσο κλειστό ώστε να παράγει απόγνωση. Η βία εδώ δεν είναι μόνο η συνοριακή βία. Είναι και η βία της υπόσχεσης: ο πολιτισμός που προβάλλει ασταμάτητα την εικόνα του, αλλά δεν επιτρέπει σε όλους να μπουν μέσα της.

Η Ευρώπη, για αυτούς τους νέους, δεν είναι ιδέα. Είναι μισθός. Είναι σπίτι. Είναι θεραπεία για έναν άρρωστο πατέρα. Είναι η πιθανότητα να στείλεις λεφτά πίσω. Είναι να μη ζεις για πάντα στο ίδιο δωμάτιο με τα αδέλφια σου. Είναι να μπορείς να πεις ότι κάτι άρχισε. Αυτό κάνει την απόρριψη ακόμη πιο σκληρή. Δεν απορρίπτεται μόνο ένας άνθρωπος στα σύνορα. Απορρίπτεται ολόκληρη η εικόνα που του είχε επιτραπεί να φανταστεί.

Κάποιοι έφτασαν στη Θέουτα και βρήκαν εχθρότητα όχι μόνο από τις αρχές αλλά και από ανθρώπους της πόλης. Υπήρχαν φωνές που τους έδιωχναν, νεαροί που τους αντιμετώπιζαν σαν απειλή. Η Θέουτα είναι μια πόλη γεμάτη αντιφάσεις: ισπανική και αφρικανική, ευρωπαϊκή και μαροκινή, σύνορο και σπίτι, θύλακας και καθημερινότητα. Για όσους γεννήθηκαν εκεί, η άφιξη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων μέσα σε λίγες ώρες ήταν σοκ. Για όσους έφτασαν, η απόρριψη από ανθρώπους που τους έμοιαζαν περισσότερο απ’ όσο φαντάζονταν ήταν άλλο ένα χτύπημα.

Νέοι βγαίνουν από τη θάλασσα στη Θέουτα, μετά το μαζικό πέρασμα από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα.

Υπήρχαν όμως και ιστορίες που δεν χωρούν εύκολα στη λέξη «κρίση». Ένας 26χρονος είχε γυναίκα και μικρό παιδί στη Θέουτα, λίγα λεπτά με τα πόδια από τα σύνορα. Ζούσε στη Φνιντέκ, σχεδόν δίπλα τους, αλλά σε άλλη χώρα, σε άλλο καθεστώς, πίσω από μια γραμμή που δεν περνιέται με οικογενειακή ανάγκη. Είχε κάνει τέσσερις φορές αίτηση για βίζα και είχε απορριφθεί. Όταν η γυναίκα του τον κάλεσε και του είπε να έρθει, πέρασε. Για εκείνον, το χάος δεν ήταν αφηρημένο όνειρο Ευρώπης. Ήταν η πρώτη νύχτα που κοιμήθηκε στο σπίτι της οικογένειάς του.

Άλλοι δεν είχαν τέτοιο προορισμό. Είχαν μόνο κατεύθυνση. Ένας 18χρονος από τη Φεζ έφτασε τόσο βιαστικά ώστε δεν πρόλαβε καν να αλλάξει ρούχα. Φορούσε ακόμη το λευκό πουκάμισο και το μαύρο παντελόνι της δουλειάς του ως σερβιτόρος. Είχε παραιτηθεί και ήθελε να βρει εργασία για να βοηθήσει τον άρρωστο πατέρα του. Υπήρχαν επίσης άνθρωποι από άλλες αφρικανικές χώρες, φιγούρες που συνέχιζαν να βγαίνουν από το νερό μέσα στη νύχτα, τρέμοντας, σχεδόν αόρατες μέσα στον θόρυβο μιας κρίσης που τους ξεπερνούσε.

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά, στη Φνιντέκ, η περιπλάνηση συνεχιζόταν. Η πόλη προσπαθούσε να ξαναγίνει παραθαλάσσια πόλη, αλλά παντού υπήρχε αστυνομία: στην παραλιακή, στους λόφους, στον δρόμο προς το πέρασμα, στη θάλασσα. Οι νέοι που είχαν γυρίσει δεν ήξεραν πάντα πού να πάνε. Πολλοί δεν είχαν τηλέφωνο, χρήματα ή παπούτσια. Κοιμούνταν κάτω από φοίνικες ή πάνω στο πεζοδρόμιο. Κάποιοι περίμεναν συγγενείς. Άλλοι έκαναν οτοστόπ. Άλλοι απλώς στέκονταν, σαν να μην είχε ακόμη επιστρέψει μέσα τους η κανονική αίσθηση του χρόνου.

Άνδρας στη θάλασσα της Θέουτας, με πλοίο της ισπανικής Guardia Civil στο βάθος.

Η Ισπανία εγκατέστησε στη θάλασσα μια πλωτή μπάρα εκατοντάδων μέτρων. Ένα ακόμη κομμάτι συνόρου πάνω στο νερό. Ένα πορτοκαλί εμπόδιο που κόβει τον ορίζοντα στα δύο και κάνει ορατό αυτό που συνήθως κρύβεται πίσω από λέξεις όπως «ασφάλεια», «διαχείριση» και «ροές». Η θάλασσα, που κάποτε ήταν πέρασμα, γίνεται πάλι φράχτης.

Μπροστά στην πύλη της επιστροφής στέκονταν μητέρες. Κοιτούσαν κάθε πρόσωπο που περνούσε. Ρωτούσαν αγόρια αν είχαν δει τα παιδιά τους. Έδειχναν φωτογραφίες σε κινητά. Η αγωνία τους δεν ήταν πολιτική ανάλυση. Ήταν κάτι πιο αρχαίο: ένα παιδί που έφυγε, ένας φράχτης, μια θάλασσα, μια αναμονή που δεν ξέρει αν θα τελειώσει με αγκαλιά ή με σιωπή.

Μια μητέρα περίμενε την 15χρονη κόρη της, που είχε φύγει με την ξαδέλφη της χωρίς να πει τίποτα. Είχε περάσει τη νύχτα κοντά στην είσοδο της πόλης, μαζί με άλλες οικογένειες και νέους που ακόμη προσπαθούσαν να βρουν τρόπο προς τη Θέουτα. Όταν η κόρη της εμφανίστηκε τελικά στην πύλη της επιστροφής, την έσφιξε τόσο δυνατά σαν να προσπαθούσε να την ξαναφέρει όχι μόνο στο σώμα της, αλλά και στον κόσμο που για δύο ημέρες είχε ανοίξει και κλείσει απότομα.

Ένα παιδί κοιτάζει προς τη θάλασσα της Θέουτας, με πλοίο της ισπανικής Guardia Civil στον ορίζοντα.

Όταν ρώτησαν τη 15χρονη γιατί έφυγε, δεν είχε εξήγηση. «Ο εγκέφαλός μου είναι σε παύση», είπε. Ίσως αυτή να είναι η πιο ακριβής φράση για αυτό που συνέβη. Όχι μόνο για εκείνη. Για μια γενιά που ζει με υπερβολικά πολλές εικόνες και ελάχιστες διεξόδους, με βίντεο που υπόσχονται έξοδο και σύνορα που επιστρέφουν το σώμα στη θέση του, με όνειρα τόσο μεγάλα ώστε γίνονται επικίνδυνα.

Η εικόνα που μένει δεν είναι μόνο μια εικόνα μεταναστευτικής κρίσης. Είναι η εικόνα μιας γενιάς που, για λίγες ώρες, δοκίμασε να ζήσει μέσα στο όνειρο που της πουλήθηκε. Και μετά γύρισε πίσω με το σώμα εξαντλημένο, τα πόδια μαυρισμένα από την άσφαλτο και τη γνώση ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι τόσο κοντά ώστε να την αγγίξεις και τόσο μακριά ώστε να σε συντρίψει.

Αυτό είναι το βάρος της Θέουτας. Δεν είναι μόνο σύνορο. Είναι σκηνή. Από τη μία πλευρά, η Δύση ως εικόνα κανονικότητας, κατανάλωσης, εργασίας, δικαιωμάτων, σωτηρίας. Από την άλλη, άνθρωποι που έχουν μάθει να βλέπουν αυτή την εικόνα καθημερινά, αλλά όχι να μπαίνουν μέσα της. Ο δυτικός πολιτισμός δεν ασκεί βία μόνο όταν σηκώνει φράχτες. Ασκεί βία και όταν κάνει τον εαυτό του παγκόσμιο όνειρο, ενώ αφήνει την πρόσβαση σε αυτό το όνειρο να περνά από στρατό, χαρτιά, βίζες, θάλασσα και τύχη.

Γι’ αυτό η επιστροφή αυτών των νέων δεν μοιάζει με απλή αποτυχία περάσματος. Μοιάζει με τελετή ενηλικίωσης μέσα στην πιο σκληρή εκδοχή του κόσμου: για λίγες ώρες είδαν την Ευρώπη από μέσα και ανακάλυψαν ότι δεν αρκεί να φτάσεις. Πρέπει και να σου επιτραπεί να υπάρξεις εκεί.

Και στη Φνιντέκ, κάτω από τους φοίνικες, στα πεζοδρόμια, μπροστά στην πύλη της επιστροφής, αυτό που έμενε δεν ήταν μόνο η κούραση. Ήταν η επίγνωση ότι η επόμενη ευκαιρία θα ξαναέρθει.

Όχι επειδή η προηγούμενη πέτυχε, αλλά επειδή η ζωή που άφησαν πίσω εξακολουθεί να τους φαίνεται πιο κλειστή από τον φράχτη μπροστά τους.

Με στοιχεία από Le Monde