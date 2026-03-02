«Έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο»: Πώς είδαν Τουρκία, Ρωσία, Κίνα και Ινδία τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία για παράπλευρες επιπτώσεις από τη σύγκρουση για τις γειτονικές χώρες, όπως είπε κατά την τακτική ενημέρωση του Τύπου η Μάο Νινγκ, η εκπρόσωπος του υπουργείου.

Την ανησυχία τους εξέφρασαν, ακόμα, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ινδία.

Τι υποστηρίζει η Κίνα

Το Πεκίνο πιστεύει στην περιφερειακή ασφάλεια των χωρών και θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου, ενώ υποστηρίζει την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ τους, τόνισε η Μάο.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αποφύγουν την κλιμάκωση της κρίσης.

Ένας Κινέζος πολίτης σκοτώθηκε στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, που σημειώνει ότι περισσότεροι από 3.000 Κινέζοι υπήκοοι έχουν απομακρυνθεί από το Ιράν υπενθυμίζοντας σε όποιον έχει παραμείνει να εγκαταλείψει τη χώρα το συντομότερο δυνατό.

Φωτ. ΕΡΑ

Αναφορικά με την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Πεκίνο εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις.

Η Κίνα προσφέρεται να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για την προώθηση της επίλυσης ζητημάτων μέσω συνομιλιών.

Σε ό,τι αφορά την πληροφορία ότι το Ιράν προμηθεύεται πυραύλους από την Κίνα, το Πεκίνο εξέφρασε την αντίθεσή του σε κακόβουλες εικασίες και χαρακτήρισε ανακριβή την πληροφορία.

Η Κίνα δεν είχε ενημερωθεί από πριν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ και πρόσθεσε ότι η Κίνα επιθυμεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο.

Η αντίδραση της Ρωσίας στην επίθεση στο Ιράν

Απάντηση έδωσε η Μόσχα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη συντονισμένη επίθεση με το Ισραήλ στο Ιράν, με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ να σχολιάζει πως «ο ειρηνοποιός έδειξε για άλλη μια φορά το πραγματικό του πρόσωπο».

«Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι μια επιχείρηση συγκάλυψης. Κανείς δεν το αμφέβαλε ποτέ. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί κάτι σημαντικό ούτως ή άλλως» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Το ερώτημα είναι, ποιος έχει περισσότερη υπομονή να περιμένει το άδοξο τέλος του εχθρού του;» ανέφερε.

«Οι ΗΠΑ υπάρχουν μόνο 249 χρόνια. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2500 χρόνια. Ας δούμε σε περίπου 100 χρόνια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε πως το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανισορροπίες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αερίου. Μια σειρά από δεξαμενόπλοια έχουν πληγεί από τις ιρανικές δυνάμεις στο Ορμούζ, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για τις διεθνείς μεταφορές.

Ήδη εμπορικές πηγές δηλώνουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι ανέστειλαν τη μεταφορά αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της είπε ότι έχει κλείσει τη διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου από χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Ιράν, διέρχεται μέσω του Ορμούζ. Επίσης από το στενό του Ορμούζ μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης πως η είδηση για τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του καθώς και ορισμένων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων έγινε δεκτή με βαθιά λύπη στη Ρωσία.

Με τους συμμάχους της Ρωσίας να έχουν εκδιωχθεί από τη Συρία και τη Βενεζουέλα, η πτώση του Χαμενεΐ αποτελεί μια πρόκληση για τη Μόσχα.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία καταδικάζει αποφασιστικά και σταθερά την πρακτική των πολιτικών δολοφονιών και το «κυνήγι» ηγετών κυρίαρχων κρατών, που αντιβαίνει με τις θεμελιώδεις αρχές των πολιτισμένων διακρατικών σχέσεων και παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης επειγόντως για αποκλιμάκωση, και τερματισμό των εχθροπραξιών και επιστροφή στις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες.

Ανησυχία εκφράζει η Τουρκία

Η Τουρκία πήρε για την πολεμική σύγκρουση, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τη μετατροπή της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν σε θερμή σύγκρουση, ενώ κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στην διπλωματία.

Μετά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν χαρακτήρισε την κλιμάκωση των εντάσεων ως απειλή για την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή ειρήνη.

«Η μετατροπή της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν σε θερμή σύγκρουση και η επέκτασή της και σε άλλες χώρες της περιοχής αποτελεί απαράδεκτη κατάσταση. Συνιστά σοβαρή πηγή ανησυχίας για την περιοχή μας και για την παγκόσμια ειρήνη», τόνισε.

Η Άγκυρα επισημαίνει ότι οι εξελίξεις απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μία ευρεία γεωγραφική ζώνη. «Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα απειλούν όχι μόνο τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να επανενεργοποιηθούν επειγόντως οι μηχανισμοί διαλόγου και διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Την προσωρινή αναστολή των καθημερινών διελεύσεων επιβατών στα συνοριακά περάσματα με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία έκτακτη κατάσταση στα συνοριακά περάσματα Γκιούρμπουλάκ, Καπίκιοϊ και Εσέντερε στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν και ότι οι καθημερινές διελεύσεις επιβατών έχουν ανασταλεί προσωρινά και από τις δύο πλευρές, χωρίς να διευκρινίζει ακόμη τον ακριβή χρονικό ορίζοντα του μέτρου.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι το Ιράν επιτρέπει στους πολίτες του να εισέρχονται στη χώρα μέσω Τουρκίας, ενώ η Τουρκία επιτρέπει στους πολίτες της και σε υπηκόους τρίτων χωρών να εισέρχονται από το Ιράν, αλλά όχι σε Ιρανούς πολίτες.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι εμπορικές δραστηριότητες συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Το τουρκικό υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή εξέταση της κατάστασης και έχει θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα.

Ο Μπολάτ ανέφερε ότι, κατόπιν αξιολογήσεων με τις αρμόδιες τελωνειακές μονάδες, εξετάστηκαν πρόσθετα μέτρα και σχέδια δράσης, ενώ έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιπλέον προσωπικού και της ενίσχυσης των υποδομών ελέγχου.

Ο ίδιος τόνισε ότι όλες οι αρμόδιες μονάδες βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή του εμπορίου, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε πλήρη συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.

Αίτημα για αποκλιμάκωση από την Ινδία

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», σημείωσε μέσω X μετά τη συνδιάλεξη ο κ. Μόντι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη.

Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι εξέφρασε «την ανησυχία της Ινδίας για τις πρόσφατες εξελίξεις» και «τόνισε ότι η ασφάλεια των αμάχων είναι προτεραιότητα».

Φωτ. ΕΡΑ

Ο κ. Μόντι συνομίλησε ακόμη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον «αδελφό» του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν (γνωστό επίσης ως MbZ) μετά τα ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου.

«Η Ινδία στέκει αλληλέγγυα στο πλευρό των ΗΑΕ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση, την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ