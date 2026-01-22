Economist: Χλευάζει τις δηλώσεις Τραμπ εμφανίζοντάς τον ημίγυμνο πάνω σε πολική αρκούδα

Ο Economist διάλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να σχολιάσει όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στο Νταβός, αναφορικά με τη Γροιλανδία, έχοντας ως εξώφυλλο έναν ημίγυμνο Ντόναλντ Τραμπ, πάνω σε μία πολική αρκούδα.

«Η κρίση της Γροιλανδίας αποτελεί μάθημα για όλες τις χώρες. Οι φίλοι της Αμερικής πρέπει να προετοιμαστούν για έναν κόσμο στον οποίο θα είναι μόνοι και το ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει πια», γράφει ο Economist.

Το δημοσίευμα του Economist για Τραμπ και Γροιλανδία

Το δημοσίευμα στον κίνδυνο που ελλοχεύει για την Ευρώπη και τονίζει ότι «οι Ευρωπαίοι περίμεναν μια σφοδρή επίθεση, αλλά στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σχεδόν συμβιβαστικός. Απαίτησε «δικαίωμα, τίτλο και ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, αλλά εγκατέλειψε τους δασμούς, απέκλεισε τη χρήση βίας και αργότερα χαιρέτισε τις νέες συνομιλίες «πλαισίου». Αυτό θα πρέπει να είναι ανακούφιση για τους συμμάχους της Αμερικής παντού. Μια κρίση που απειλούσε να καταστρέψει τη διατλαντική συμμαχία έχει ηρεμήσει. Αλλά για πόσο καιρό;».

Ο Economist αναφέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση ενδέχεται να είναι μόνο μια τακτική υποχώρηση. Μάλιστα, τόνισε ότι τα λόγια του Τραμπ για το ΝΑΤΟ ήταν περιφρονητικά, κάτι που «θα έπρεπε να θέσει τις πρωτεύουσες της Ευρώπης σε υψηλό συναγερμό».

Επιπρόσθετα επισημαίνει η Γροιλανδία είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να βλέπει τις συμμαχίες ως συναλλαγές και τις κοινές αξίες ως αδυναμία, οδηγώντας σε μια παγκόσμια αναδιάταξη.

Οι μέρες που η Ευρώπη μπορούσε να αγνοεί τη «σκληρή ισχύ» και να εστιάζει αποκλειστικά στην ευημερία της έχουν παρέλθει. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να προστατεύσουν το ΝΑΤΟ όσο είναι εφικτό, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για ένα μέλλον στο οποίο η αμερικανική προστασία δεν θα είναι πλέον δεδομένη, αναφέρει το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από Economist