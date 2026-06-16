Ece Irtem: Νεκρή σε ηλικία 35 ετών η ηθοποιός από την Τουρκία - Εντοπίστηκε στο σπίτι της

Νεκρή σε ηλικία 35 ετών εντοπίστηκε στο σπίτι της στην Τουρκία η ηθοποιός, Ece Irtem, όπως επιβεβαίωσε σχετικά στα ΜΜΕ της χώρας ο δικηγόρος της.

Η Ece Irtem, μεταξύ άλλων, έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της Ισίλ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Kızılcık Şerbeti» («Σερμπέτι από κράνμπερι»), ενώ είχε συμμετάσχει και σε αρκετές ακόμη επιτυχημένες παραγωγές της τουρκικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Ece Irtem αισθάνθηκε αδιαθεσία στο σπίτι της λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Ece Irtem: Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τον δικηγόρο της, Ουγούρ Γκιοκκογιούν, μέσω των λογαριασμών της εταιρείας που τη διαχειριζόταν επαγγελματικά.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ece Irtem πέθανε περίπου στις 12 το μεσημέρι και ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως υπέστη καρδιακή προσβολή. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής.

Αξίζει να τονιστεί πως η ηθοποιός είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της. Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα είχε ευχαριστήσει τους φίλους και τους θαυμαστές της για τις ευχές και τη στήριξή τους.

Η Ece Irtem γεννήθηκε στη Σεβάστεια της Τουρκίας στις 14 Ιουνίου 1991. Αποφοίτησε από το Τμήμα Όπερας και Φωνητικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Γιασάρ το 2014 και στη συνέχεια μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Σαντρί Αλισίκ.

Στην καριέρα της συμμετείχε στις σειρές «Şeref Meselesi», «Paramparça», «Kertenkele», «Yeni Gelin», «Payitaht Abdülhamid» και φυσικά στο «Kızılcık Şerbeti», μέσα από το οποίο έγινε γνωστή σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Με πληροφορίες από Hurriyet