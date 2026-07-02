ECDC: Προειδοποίηση για πιθανές λοιμώξεις σαλμονέλας από νούντλς με γεύση σε χώρες της ΕΕ

Τα νούντλς με γεύση φαίνεται να αποτελούν την πιο πιθανή αιτία έξαρσης λοιμώξεων από σαλμονέλα.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν συνδέουν τα κρούσματα με προϊόντα της ίδιας μάρκας, σύμφωνα με τα ευρήματα ταχείας εκτίμησης επιδημίας της EFSA και του ECDC.

Κατά το διάστημα, μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν 106 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έξαρση έχει επηρεάσει κυρίως παιδιά και νέους ενήλικες, με τουλάχιστον 49 άτομα να χρήζουν νοσηλείας.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αυστρία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ECDC: Οι ενδείξεις αποδίδουν την έξαρση των λοιμώξεων σε προϊόντα νούντλς με γεύση

Οι επιδημιολογικές έρευνες διαπίστωσαν ότι κρούσματα στη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία, τη Λετονία και τη Λιθουανία είχαν καταναλώσει προϊόντα νούντλς με γεύση της ίδιας μάρκας.

Πρόσθετα μικροβιολογικά ευρήματα ενισχύουν τη σύνδεση, καθώς το στέλεχος της επιδημίας ανιχνεύθηκε στη Γερμανία και τη Λιθουανία σε νούντλς με γεύση κοτόπουλο και πικάντικο κοτόπουλο, που ανήκουν στην ίδια μάρκα.

Οι έρευνες συνδέουν τα προϊόντα αυτά, τα οποία διανεμήθηκαν σε αρκετές χώρες, με τον ίδιο παραγωγό στην Ουκρανία, γεγονός που υποδεικνύει πιθανή κοινή πηγή επιμόλυνσης σε επίπεδο μονάδας παραγωγής, Ωστόσο φαίνεται να απαιτείται πρόσθετη διερεύνηση.

Άλλα στελέχη της σαλμονέλας έχουν επίσης ανιχνευθεί σε προϊόντα της ίδιας μάρκας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να εμπλέκονται περισσότερες από μία πηγές επιμόλυνσης.

Νέα μέτρα ελέγχου και κίνδυνοι

Οι αρχές ασφάλειας τροφίμων στις χώρες έχουν εφαρμόσει μέτρα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων αποσύρσεων και ανακλήσεων των εμπλεκόμενων προϊόντων, τα οποία αναμένεται να μειώσουν την πιθανότητα νέων λοιμώξεων που συνδέονται με την έξαρση.

Ωστόσο, η βασική αιτία και τα ακριβή σημεία επιμόλυνσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Επομένως, ενδέχεται να εμφανιστούν νέα κρούσματα, ιδίως επειδή τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μπορεί να παραμένουν αποθηκευμένα σε οικιακές κουζίνες για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Σημαντικές οδηγίες προς τους καταναλωτές

Εάν οι καταναλωτές διαπιστώσουν ότι διαθέτουν προϊόντα της ανακληθείσας μάρκας, δεν πρέπει να τα καταναλώσουν, αλλά να τα επιστρέψουν στο σημείο πώλησης ή να τα απορρίψουν.

Για προϊόντα που δεν είναι έτοιμα προς κατανάλωση (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συγκεκριμένα νούντλς με γεύση), οι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά τις οδηγίες της συσκευασίας και να τηρήσουν κανόνες ορθής υγιεινής τροφίμων κατά την προετοιμασία.

Το ECDC προτείνει πρόσθετες έρευνες

Οι αρχές δημόσιας υγείας ενθαρρύνουν την διεξαγωγή συνεντεύξεων με κρούσματα, προκειμένου να μοιραστούν πληροφορίες με το ECDC.

Οι αρχές ασφάλειας τροφίμων καλούνται να συνεχίσουν τις έρευνες στα ύποπτα προϊόντα, ώστε να επιβεβαιωθεί η πηγή της λοίμωξης και να εντοπιστεί η προέλευση της επιμόλυνσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να διαπιστωθεί εάν η επιμόλυνση σχετίζεται με μία ή περισσότερες πρώτες ύλες.

Με πληροφορίες από ECDC