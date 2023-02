Έβρεξε ψάρια σε πόλη της Αυστραλίας: «Ήταν ζωντανά όταν έπεσαν»- Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Έκπληκτοι έμεινα οι κάτοικοι μιας απομακρυσμένης κοινότητας στην Αυστραλία βλέποντας ψάρια «να πέφτουν βροχή από τον ουρανό» σε ένα αναπάντεχο, αλλά όχι πρωτοφανές, καιρικό φαινόμενο.

Οι κάτοικοι της Lajamanu, μιας κοινότητας 560 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κάθριν στο βόρειο άκρο της ερήμου Τανάμι, έμειναν άναυδοι όταν είδαν τα ψάρια να πέφτουν κατά τη διάρκεια ισχυρής βροχόπτωσης.

«Είδαμε μια μεγάλη καταιγίδα να κατευθύνεται προς την κοινότητα και νομίζαμε ότι επρόκειτο απλώς για βροχή», δήλωσε ο Άντριου Τζόνσον Τζαπανάνγκα, τοπικός σύμβουλος της Lajamanu. «Αλλά όταν άρχισε να πέφτει η βροχή είδαμε να πέφτουν και ψάρια».

Οι κάτοικοι λένε ότι τα ψάρια ήταν ζωντανά όταν έπεσαν. Φωτ.: Cyril Tasman

Δεν είναι η πρώτη φορά που το παράξενο καιρικό φαινόμενο πλήττει την συγκεκριμένη κοινότητα, αφού το ίδιο συνέβη και το 2010, ενώ είχε αναφερθεί επίσης το 2004 και το 1974.

Οι μετεωρολόγοι πιστεύουν ότι περιστατικά όπως αυτά μπορεί να προκληθούν από ισχυρά ανοδικά ρεύματα, όπως ανεμοστρόβιλοι, τα οποία απορροφούν νερό και ψάρια από τα ποτάμια και τα πετούν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Τα ψάρια ήταν ακόμη ζωντανά όταν έπεσαν

Ο Άντριου Τζόνσον Τζαπανάνγκα δήλωσε ότι τα ψάρια, τα οποία είχαν τουλάχιστον «το μέγεθος δύο δακτύλων», ήταν ακόμη ζωντανά όταν έπεσαν.

«Μερικά κολυμπούν ακόμη σε μια λακκούβα με νερό. Τα παιδιά τα μαζεύουν και τα κρατούν σε μπουκάλια ή βάζα», πρόσθεσε.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μάρτυρας του φαινομένου, είπε ότι δεν έπαψε ποτέ να τον εκπλήσσει.

«Είδαμε κάποια να πέφτουν στο έδαφος. Και κάποια να πέφτουν στην οροφή. Ήταν το πιο εκπληκτικό πράγμα που έχουμε δει ποτέ. Νομίζω ότι είναι μια ευλογία από τον Κύριο».

Παρόμοιο φαινόμενο πριν από 40 χρόνια

Η Πένι ΜακΝτόναλντ, κάτοικος του Άλις Σπρινγκς, δήλωσε ότι βρισκόταν στη Lajamanu στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν έπεσαν ψάρια από τον ουρανό.

«Σηκώθηκα το πρωί, δούλευα σε σχολείο εκείνη την εποχή, και οι χωματόδρομοι έξω από το σπίτι μου ήταν καλυμμένοι με ψάρια. Ήταν μικρά ψάρια και υπήρχαν πολλά τριγύρω. Ήταν απλά καταπληκτικό», είπε.

Μάλιστα σημείωσε ότι συζητούσε με μια φίλη της μόλις πριν από λίγες ημέρες το περίεργο καιρικό φαινόμενο. «Της έλεγα, "συνέβη όντως αυτό;". Και είπε "ναι, συνέβη", το θυμόταν κι εκείνη».

Η κοινότητα Lajamanu δεν είναι η μόνη που έχει βιώσει το παράδοξο φαινόμενο. Το 2020 η πόλη Yowah του Κουίνσλαντ, 950 χιλιόμετρα δυτικά του Μπρίσμπεϊν, ανέφερε επίσης ότι έβρεχε ψάρια.

Η απομακρυσμένη κοινότητα Lajamanu λέει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Φωτ.: ABC News/ Stephanie Zillman

Καιρικό φαινόμενο «όχι ασυνήθιστο»

Ο Μάικλ Χάμερ, επιμελητής του Museum and Art Gallery of the Northern Territory, δήλωσε ότι είχε ερευνήσει περιστατικά όπως αυτό στο παρελθόν.

«Τις περισσότερες φορές ο κόσμος φτάνει μετά τη βροχή και βλέπουν τα ψάρια διάσπαρτα παντού. Και σε αυτή την περίπτωση έχουν ως επί το πλείστον απλά κατέβει με μια πλημμύρα που συνέβη τοπικά, από μια μικρή τρύπα ή κάτι τέτοιο», είπε. «Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα ψάρια να παρασύρονται από μικρές καταιγίδες και στη συνέχεια να πέφτουν σε άλλα μέρη».

Ωστόσο λέει ότι δεν είναι «ασυνήθιστο» να πέφτουν ψάρια ζωντανά με την βροχή, εφόσον δεν σηκώνονται πολύ ψηλά και δεν παγώνουν στον αέρα.

«Εξαρτάται απλώς από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα», εξήγησε. «Το τι δυνάμεις θα χρειάζονταν για να τα σηκώσουν από τον νερόλακκο και στη συνέχεια στον αέρα, θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον».

Ο Dr. Michael Hammer εποβεβαιώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρέχει ψάρια. Φωτ.: ABC News/ Gabrielle Lyons

Ο Τζεφ Τζόνσον, ιχθυολόγος του Queensland Museum, δήλωσε ότι τα ψάρια που έπεσαν στη Lajamanu ήταν γνωστά ως spangled perch ή spangled grunters - από τα πιο κοινά ψάρια του γλυκού νερού στην Αυστραλία.

Αν και αναγνώρισε ότι το καιρικό φαινόμενο ήταν «αληθινό», είπε ότι ήταν σπάνιο να πέσει σε βροχή ένα ψάρι αυτού του μεγέθους.

«Είναι ένα σχετικά μεγάλο ψάρι και δεν μπορούν να ανασυρθούν από το νερό και να κρατηθούν στον ουρανό για πολύ καιρό», είπε. «Αλλά ξεκάθαρα αυτό συνέβη».

Ο Μάικλ Χάμερ ανέφερε ότι τα ποσοστά τέτοιων φαινομένων αυξάνονται σε όλη την Αυστραλία. «Νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα βρέξει θα πρέπει να είστε εκεί έξω με ένα δίχτυ, να πιάνετε τα ψάρια καθώς πέφτουν και να το καταγράφετε σωστά. Ξεκινήστε μια επιστήμη των πολιτών και αρχίστε να χτίζετε μια εικόνα».

