Έβο Μοράλες: «Η διαμαρτυρία μας έγινε αισθητή» - Ρεκόρ άκυρων ψηφοδελτίων στις εκλογές της Βολιβίας

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, εξέφρασε ικανοποίηση τη Δευτέρα για τη μαζική κινητοποίηση των υποστηρικτών του, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του να ρίξουν άκυρη ψήφο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του από τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Το ποσοστό των άκυρων ψηφοδελτίων εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, φτάνοντας το 19,2%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Ανώτατου Εκλογοδικείου (TSE). Στις προηγούμενες έξι εκλογικές αναμετρήσεις, από το 2002, το ποσοστό άκυρων κυμαινόταν μόλις μεταξύ 2,4% και 3,7%.

«Η διαμαρτυρία μας ακούστηκε: ψηφίσαμε, αλλά δεν εκλέξαμε. Ο λαός ξεκαθάρισε πως η δημοκρατία δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε μια απλή διοικητική διαδικασία», τόνισε ο Μοράλες μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Στην κάλπη επικράτησαν δύο υποψήφιοι της δεξιάς: ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας με 32,1% και ο πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα με 26,8%, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο της 19ης Οκτωβρίου.

Ο Μοράλες, 65 ετών, είχε κυβερνήσει τη Βολιβία από το 2006 έως το 2019, κερδίζοντας τρεις συνεχόμενες εκλογικές μάχες, και ήλπιζε να θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη φορά. Ωστόσο, η δικαιοσύνη τον απέκλεισε, καθώς πλέον οι θητείες περιορίζονται σε δύο. Ο ίδιος κατηγορεί τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Άρσε –παλιό του σύμμαχο και πρώην υπουργό– για χειραγώγηση των θεσμών με στόχο τον αποκλεισμό του.

Παράλληλα, ο Μοράλες αντιμετωπίζει εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, την οποία αμφισβητεί. Έχει αποσυρθεί στο πολιτικό του προπύργιο, στην περιοχή Τσαπάρε της επαρχίας Κοτσαμπάμπα, όπου οι άκυρες ψήφοι άγγιξαν το 32,8%.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Ντανιέλ Βαλβέρδε, από το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλ Ρενέ Μορένο, αν ο Μοράλες αξιοποιήσει τη «ψήφο διαμαρτυρίας», μπορεί να ανασυγκροτήσει μια «λαϊκή συμμαχία» μεσοπρόθεσμα. «Θα παραμείνει σίγουρα παράγοντας πρώτης γραμμής το επόμενο διάστημα», εκτιμά. «Ωστόσο, η πρόσφατη στάση του δείχνει πως ο ρόλος του δεν θα είναι η προώθηση της δημοκρατίας, αλλά η παρεμπόδιση του έργου της επόμενης κυβέρνησης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ