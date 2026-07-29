«Έβλεπα στον ύπνο μου συνέχεια την Καμίλα» - Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξομολογήθηκε την «εμμονή» της

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν έκρυψε ποτέ πώς ένιωθε για τη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα.

Με αφορμή μια επιστολή που ήρθε πρόσφατα στο φως, το περιοδικό People έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και την εξομολόγηση της Νταϊάνα για την «εμμονή» της με τη σημερινή βασίλισσα.

Κατά τη διάρκεια της 12ήμερης κρουαζιέρας του βασιλικού ζεύγους στη Μεσόγειο, με το βασιλικό γιοτ Britannia, αμέσως μετά τον γάμο τους τον Ιούλιο του 1981, η Νταϊάνα ένιωθε να τη στοιχειώνει η μακροχρόνια σχέση του Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Νταϊάνα για Καμίλα: «Ήμουν εντελώς εμμονική μαζί της»

«Τα βράδια έβλεπα στον ύπνο μου συνέχεια την Καμίλα», είχε εξομολογηθεί η Νταϊάνα στον βιογράφο Άντριου Μόρτον, σε ηχογραφήσεις που αποτέλεσαν μέρος της βιογραφίας του το 1992. «Ήμουν εντελώς εμμονική με την Καμίλα», είχε πει.

Λίγο πριν από τον γάμο, η Νταϊάνα είχε ανακαλύψει ένα βραχιόλι «αποχαιρετισμού» που ο Κάρολος σκόπευε να χαρίσει στην Καμίλα. Κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος, είδε να πέφτουν από το ημερολόγιο του συζύγου της δύο φωτογραφίες της Καμίλα.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό, σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Κάθριν Μάγιερ, ήταν ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα. Η Καμίλα είχε χαρίσει στον Κάρολο ένα κάστομ μέιντ ζευγάρι, κάτι που η Νταϊάνα γνώριζε πολύ καλά. Μάλιστα, ο Κάρολος λέγεται ότι είχε αναστατωθεί ιδιαίτερα όταν έχασε το ένα από αυτά λίγο πριν από τον προγαμήλιο χορό στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Τελικά, ο Κάρολος φόρεσε τα μανικετόκουμπα που του είχε χαρίσει η Καμίλα κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος.

«Τα μανικετόκουμπα εμφανίστηκαν στους καρπούς του -δύο “C”- που ήταν συνυφασμένα όπως τα “C” της Chanel. Το κατάλαβα αμέσως· ήξερα ακριβώς. “Η Καμίλα σου τα έδωσε αυτά, έτσι δεν είναι;”», θυμήθηκε η Νταϊάνα κατά την περιγραφή της στον Μόρτον.

«Εκείνος είπε: “Ναι, και τι πρόβλημα υπάρχει; Είναι δώρο από μια φίλη”. Και, πω πω, τι καβγά που κάναμε!», είχε πει.

Με πληροφορίες από People

