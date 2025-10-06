Έβερεστ: «Φοβήθηκα μη θαφτώ ζωντανός» - Σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ορειβατών

Ορειβάτες περιγράφουν τις ακραίες συνθήκες στο Έβερεστ, καθώς συνεχίζεται η τεράστια επιχείρηση διάσωσης τους.

Σφοδρή χιονοθύελλα κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους διακοπών στην Κίνα, άφησε εκατοντάδες ανθρώπους αποκλεισμένους στο όρος Έβερεστ, οδηγώντας σε μια μαζική επιχείρηση διάσωσης.

Οι κινεζικές αρχές ανέφεραν ότι περίπου 350 άνθρωποι κατάφεραν να κατέβουν, ωστόσο τουλάχιστον 200 παραμένουν αποκλεισμένοι στις ανατολικές απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ.

Οι αρχές δήλωσαν πως έντονη χιονόπτωση έπληξε την περιοχή την Παρασκευή και το βράδυ του Σαββάτου, παγιδεύοντας εκατοντάδες ανθρώπους σε κατασκηνώσεις σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων (16.000 πόδια).

«Ήταν ο πιο ακραίος καιρός που έχω αντιμετωπίσει ποτέ σε όλες μου τις πεζοπορίες, χωρίς καμία αμφιβολία», δήλωσε ο Dong Shuchang, Κινέζος πεζοπόρος, στο Weibo. «Σηκώθηκα μέσα στη νύχτα και είδα πως το χιόνι σχεδόν είχε καλύψει την κορυφή της σκηνής», έγραψε άλλος ορειβάτης στην πλατφόρμα Xiaohongshu. «Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα αληθινά τον φόβο του να θαφτώ ζωντανός», συμπλήρωσε.

Ένας άλλος Κινέζος ορειβάτης ανέφερε ότι η ομάδα του φοβόταν υπερβολικά για να κοιμηθεί το βράδυ του Σαββάτου, καθώς το χιόνι σωρευόταν ταχύτατα γύρω από τις σκηνές τους, αναγκάζοντάς τους να το απομακρύνουν κάθε 90 λεπτά. Τελικά αποφάσισαν να κατέβουν την Κυριακή, καθώς ο καιρός χειροτέρευε. «Στο δρόμο συναντήσαμε τον πατέρα του οδηγού μας, που είχε ανέβει για να τον βρει. Τότε μάθαμε πως το χιόνι ήταν βαρύ και στην κοιλάδα. Οι χωρικοί, που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους στο βουνό, ήταν εξαιρετικά ανήσυχοι», ανέφερε.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν σκηνές θαμμένες στο χιόνι και ουρές ορειβατών να περπατούν μέσα σε χιόνι που τους έφτανε ως τη μέση για να κατέβουν από το βουνό.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, περίπου 350 άτομα είχαν φτάσει στην πόλη Qudang, περίπου 50 χιλιόμετρα από το βασικό καταυλισμό του Έβερεστ στην πλευρά του Θιβέτ, «σε καλή κατάσταση υγείας», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 200 ακόμη παρέμεναν αποκλεισμένοι, αλλά είχαν εντοπιστεί και επικοινωνήσει με τις αρχές. Το μέσο Jimu News ανέφερε πως εκατοντάδες διασώστες ανέβηκαν στο βουνό για να βοηθήσουν και να καθαρίσουν το μονοπάτι από το χιόνι.

Ωστόσο, σήμερα υπήρχε ελάχιστη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης διάσωσης, ενώ δεν ήταν επίσης ξεκάθαρο εάν ο καιρός είχε επηρεάσει ορειβάτες και από τη βόρεια πλευρά του βουνού.

Με πληροφορίες από Guardian