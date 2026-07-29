Ebay: Πλήρωσε 55,7 εκατ. δολάρια επειδή έστελνε κατσαρίδες και ματωμένες μάσκες σε επικριτές της

Η Ebay και πρώην ανώτατα στελέχη της θα καταβάλουν 55,7 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση αγωγής, σύμφωνα με την οποία είχαν εξαπολύσει μια οργανωμένη εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον ενός ζευγαριού που ασκούσε κριτική στην εταιρεία μέσα από το ιστολόγιό του.

Το ζευγάρι, η Ίνα και ο Ντέιβιντ Στάινερ , κατηγόρησε τη διοίκηση της Ebay ότι το 2019 τους έστελνε στο σπίτι απειλητικά δέματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν ένα κουτί με ζωντανές κατσαρίδες, μια ματωμένη μάσκα γουρουνιού και ένα στεφάνι κηδείας. Παράλληλα, οι Στάινερ κατήγγειλαν τα στελέχη για διαδικτυακή παρενόχληση, καθώς δημοσίευσαν αγγελίες που καλούσαν αγνώστους στο σπίτι τους για ερωτικές συναντήσεις.

Το 2023, η Ebay ομολόγησε την ενοχή της στο πλαίσιο ποινικής δίκης για την υπόθεση και πλήρωσε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την απαγγελία κατηγοριών το 2020, επτά εργαζόμενοι της εταιρείας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη.

Πώς ξεκίνησε η ιστορία παρενόχλησης

Η συστηματική παρενόχληση ξεκίνησε όταν οι Στάινερ άσκησαν κριτική στην Ebay μέσα από το blog τους, Ecommercebytes, το οποίο καλύπτει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα στελέχη της Ebay δυσανασχετούσαν έντονα με τα επικριτικά δημοσιεύματα των Στάινερ στις αρχές του 2019. Μάλιστα, ο τότε διευθύνων σύμβουλος, Ντέβιν Γουένιγκ, έστειλε γραπτό μήνυμα σε άλλον διευθυντή λέγοντας ότι είχε έρθει η ώρα «να συντρίψουν» την Ίνα Στάινερ και «να την ισοπεδώσουν».

Εκείνο το καλοκαίρι, η παρενόχληση κλιμακώθηκε. Από τα απειλητικά μηνύματα, πέρασαν στην αποστολή αντικειμένων στο σπίτι του ζευγαριού. Μεταξύ άλλων, τους έστειλαν ένα βιβλίο για τη διαχείριση της απώλειας συζύγου, ενώ ταχυδρόμησαν πορνογραφικά περιοδικά σε γείτονες χρησιμοποιώντας το όνομα του Ντέιβιντ Στάινερ.

Παράλληλα, υπάλληλοι της Ebay ταξίδεψαν στη Μασαχουσέτη, όπου προκάλεσαν φθορές στο σπίτι των Στάινερ και τους παρακολουθούσαν στην πόλη τους, το Νέιτικ.

Η Ebay ανακοίνωσε ότι απέλυσε όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους τον Σεπτέμβριο του 2019. Το 2020, οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για διαδικτυακή παρενόχληση και καταδίωξη σε επτά πρώην εργαζομένους.

Το ζευγάρι κατέθεσε την πολιτική αγωγή κατά της Ebay και των πρώην στελεχών της το 2021.

Πού θα πάνε τα χρήματα

Βάσει του εξωδικαστικού συμβιβασμού, το ζεύγος Στάινερ θα λάβει 48,7 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από την εταιρεία και τα πρώην στελέχη. Επιπλέον, η Ebay θα δωρίσει 6 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ ο Γουένιγκ θα καταβάλει 1 εκατομμύριο δολάρια σε οργάνωση για την προάσπιση της ελευθερίας του λόγου, στο όνομα της Ίνα Στάινερ. Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας δημοσιοποίησε με ανακοίνωσή της η δικηγορική εταιρεία Scalli Murphy Law, που εκπροσώπησε το ζευγάρι.

Σε δική της δήλωση, η Ebay παραδέχθηκε ότι η παρενόχληση «ήταν απαράδεκτη, καταδικαστέα και δεν έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ», ενώ αναγνώρισε το «ανάρμοστο ύφος στις εσωτερικές επικοινωνίες» των εμπλεκόμενων στελεχών.

Με πληροφορίες από Financial Times