«Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί», προειδοποιεί ο πρόεδρος του Ιράν

Η Τεχεράνη ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθεί λόγω της έλλειψης νερού, εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποίησε σήμερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Το Ιράν αντιμετωπίζει φέτος τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Στην Τεχεράνη, το φαινόμενο «δεν έχει προηγούμενο εδώ και έναν αιώνα» ανέφερε τον Οκτώβριο ένας τοπικός αξιωματούχος.

«Εάν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να μοιράζουμε το νερό με δελτίο στην Τεχεράνη, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου» είπε ο πρόεδρος στην ομιλία του, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Και «ακόμη και αν το διανέμουμε με δελτίο, εάν δεν βρέξει μέχρι τότε, θα έχουμε έλλειψη νερού και θα πρέπει να εκκενώσουμε την Τεχεράνη», συνέχισε, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε μια μητρόπολη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τεχεράνη: Στα πρόθυρα να μείνει χωρίς πόσιμο νερό

Ο διευθυντής της εταιρείας υδάτων της πρωτεύουσας, Μπεχζάντ Παρσά, είπε την περασμένη Κυριακή ότι η πόλη μπορεί να μείνει χωρίς πόσιμο νερό μέσα σε δύο εβδομάδες.

Το φράγμα Αμίρ Καμπίρ, το ένα από τα πέντε που τροφοδοτούν την Τεχεράνη με πόσιμο νερό, περιέχει «μόνο 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, δηλαδή το 8% της δυναμικότητάς του», ανέφερε, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna.

Την Τετάρτη, ο περιφερειακός διευθυντής της εταιρείας υδάτων, Μοχσέν Αρντακανί, υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης μείωσαν την κατανάλωση νερού κατά 10% τους τελευταίους έξι μήνες. «Εάν φτάσουμε στο 20%, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε σταθερή την κατάσταση για έναν-δύο μήνες, μέχρι να βρέξει», είπε.

Το κλίμα στην Τεχεράνη είναι ξηρό και ζεστό το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο κάποιες φορές βρέχει ενώ οι χειμώνες μπορεί να είναι δριμείς, με πολλά χιόνια.

Για λόγους οικονομίας, το τελευταίο διάστημα διακόπτεται η υδροδότηση σε πολλές συνοικίες της πόλης, όπως γινόταν συχνά και το καλοκαίρι, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εν μέσω καύσωνα, δύο ημέρες κηρύχθηκαν αργίες, ώστε να εξοικονομηθεί νερό και ενέργεια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο όγκος των βροχοπτώσεων στο Ιράν έπεσε φέτος στα 152 χιλιοστά, δηλαδή στο 40% του μέσου όρου των τελευταίων 57 ετών. Σε ορισμένες επαρχίες, ο όγκος βροχής μειώθηκε κατά 50-80%, σημείωσε ο Μοχαμάντ Ρεζά Καβιανπούρ, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Υδάτων, προειδοποιώντας ότι η χώρα «θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια κρίσιμη κατάσταση».