«Ε, όχι και κρέμα» στην Cacio e pepe: Οργή στην Ιταλία για τη συνταγή για ζυμαρικά της Good Food

Οι Ιταλοί αντέδρασαν με οργή μετά τη δημοσίευση από τον δημοφιλή ιστότοπο Good Food του Ηνωμένου Βασιλείου μιας συνταγής για ένα παραδοσιακό πιάτο ζυμαρικών που δεν περιλάμβανε τα σωστά αυθεντικά συστατικά και φαινόταν να το υποτιμά ως γρήγορο φαγητό.

Το αυθεντικό πιάτο της Ρώμης παρασκευάζεται μόνο με τρία υλικά: σπαγγέτι, μαύρο πιπέρι και τυρί πεκορίνο. Αντίθετα, η συνταγή της Good Food περιλάμβανε τέσσερα υλικά - σπαγγέτι, μαύρο πιπέρι, παρμεζάνα και βούτυρο – και πρότεινε ως επιλογή την προσθήκη κρέμας. Αυτό θεωρήθηκε προσβολή από πολλούς Ιταλούς, καθώς θεωρούν ότι η συνταγή αλλοιώνει την παράδοση και παρουσιάζει λανθασμένα την αυθεντική συνταγή.

Η έντονη αντίδραση έφτασε μέχρι την ιταλική ομοσπονδία εστιατόρων Fiepet Confesercenti, η οποία κατήγγειλε το γεγονός στην βρετανική πρεσβεία στη Ρώμη και προχώρησε σε επιστολές προς τους ιδιοκτήτες του site και τον Βρετανό πρεσβευτή. Στελέχη του κλάδου τόνισαν πως το cacio e pepe δεν περιλαμβάνει βούτυρο ή παρμεζάνα, ενώ η προσθήκη κρέμας θεωρείται σκάνδαλο από πολλούς, καθώς η κρέμα χρησιμοποιείται μόνο σε γλυκά.

Επαγγελματίες της γαστρονομίας της Ρώμης δηλώνουν ότι παρά τις παραλλαγές που μπορεί να κάνουν κάποιοι, το όνομα cacio e pepe δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τροποποιημένα πιάτα που εκτός από τα τρία αυθεντικά υλικά περιέχουν βούτυρο, κρέμα ή παρμεζάνα. Κάποιες ήπιες παραλλαγές όπως η προσθήκη lime χαρακτηρίζονται αποδεκτές, καθώς δεν αλλοιώνουν την ουσία και την παράδοση.

Η αντίδραση των Ιταλών αναδεικνύει τη βαθιά συναισθηματική και πολιτιστική σημασία που έχει η γαστρονομική τους παράδοση και τη θέλησή τους να την προστατεύουν από ακαθόριστες ή παραπλανητικές εκδοχές στο εξωτερικό. Ταυτοχρόνως, τονίζουν ότι το έθιμο και η αυθεντικότητα στα υλικά είναι ουσιώδη για το σεβασμό της παραδοσιακής κουζίνας τους.

Με πληροφορίες από BBC