Δυτική Όχθη: Τραυματίες Παλαιστίνιοι - Τους επιτέθηκαν έποικοι μετά την ανακοίνωση του σχεδίου Σμότριτς

Αρκετοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επίθεση που, σύμφωνα με τους Times of Israel, εξαπέλυσαν Ισραηλινοί έποικοι στο χωριό Σούσια, στη νότια Δυτική Όχθη, νότια της Χεβρώνας. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένας άνδρας και η σύζυγός του, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, Ισραηλινοί έποικοι φέρονται να επιτέθηκαν και στο χωριό Ατάρα, επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πυρπολώντας αρκετά παλαιστινιακά οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή συλλήψεις.

Τα επεισόδια αυτά σημειώνονται σε μια περίοδο έντονης βίας στη Δυτική Όχθη, όπου, σύμφωνα με στοιχεία, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς εποίκους και στρατιώτες από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Η λογοδοσία για τους δράστες τέτοιων επιθέσεων παραμένει εξαιρετικά σπάνια, ιδίως υπό τη σημερινή δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ.

Την Πέμπτη, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ανακοίνωσε σχέδιο κατασκευής περίπου 3.400 νέων οικιστικών μονάδων σε στρατηγικά κατεχόμενα εδάφη, το οποίο –όπως δήλωσε– «θάβει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους». Το σχέδιο, γνωστό ως E1, επεκτείνει τον οικισμό Μαάλε Αντουμίμ προς την Ιερουσαλήμ, αποκόπτοντας περαιτέρω την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη και χωρίζοντας το βόρειο από το νότιο τμήμα της.

Αν και απαιτείται ακόμη τυπική έγκριση, αναμένεται να ξεπεράσει το τελευταίο διαδικαστικό εμπόδιο, παρά τη διεθνή κατακραυγή. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου βασικοί δυτικοί σύμμαχοι του Ισραήλ –μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία– δεσμεύθηκαν να αναγνωρίσουν υπό προϋποθέσεις την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, επικαλούμενοι την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

«Όποιος προσπαθήσει να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος θα λάβει απάντηση από εμάς με πράξεις, όχι με έγγραφα ή διακηρύξεις», τόνισε ο Σμότριτς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε άμεσα το σχέδιο. «Η ΕΕ απορρίπτει οποιαδήποτε εδαφική αλλαγή που δεν αποτελεί προϊόν πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Η προσάρτηση εδαφών είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ.

Με πληροφορίες από Guardian