Δυτική Όχθη: Ο Νετανιάχου διατάζει κατεδαφίσεις και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Την ενίσχυση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη διέταξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη σύγκρουση κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Τελ, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να λάβει «αποφασιστικά μέτρα κατά της τρομοκρατίας». Μεταξύ άλλων, ζήτησε να κατεδαφιστεί το σπίτι του Παλαιστινίου που το Ισραήλ κατηγορεί ότι πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και να ενταθούν οι επιχειρήσεις σε χωριά τα οποία οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν «κέντρα τρομοκρατίας».

Παράλληλα, διέταξε να ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, την οποία αποκάλεσε με την ισραηλινή ονομασία «Ιουδαία και Σαμάρεια».

Ο Νετανιάχου συνέδεσε επίσης την αντίδραση της κυβέρνησής του με την επέκταση της ισραηλινής παρουσίας στην περιοχή. Όπως ανέφερε, ο στρατός και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιταχύνουν τη νομιμοποίηση αγροτικών εγκαταστάσεων εποίκων που ήδη λειτουργούν χωρίς επίσημη άδεια, καθώς και τη δημιουργία νέων.

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Οι ανακοινώσεις έγιναν ενώ παραμένει ασαφές πώς ακριβώς ξεκίνησε η αιματηρή σύγκρουση στο Τελ. Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι έποικοι από τον κοντινό εποικισμό Χαβάτ Γκιλάντ μπήκαν στο χωριό, επιτέθηκαν σε κατοίκους και έβαλαν φωτιά σε σπίτια, κατάστημα και αγροτικές εκτάσεις.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει, αντίθετα, ότι οι Ισραηλινοί περπατούσαν στην περιοχή και ότι ένας Παλαιστίνιος άρπαξε το όπλο μέλους της τοπικής ασφάλειας και άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, στρατιώτες σκότωσαν τον άνδρα που φέρεται να πήρε το όπλο. Δεν έχει δοθεί σαφής εξήγηση για τον θάνατο των άλλων τριών Παλαιστινίων.

Facebook Twitter Ισραηλινοί έποικοι έβαλαν φωτιά σε καλλιέργειες στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ναμπλούς, την Τετάρτη, 23 Ιουλίου / Φωτ.: Getty Images

Κλιμακώνεται η βία στη Δυτική Όχθη

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ένοπλους άνδρες να πλησιάζουν ομάδα Παλαιστινίων, πριν ξεσπάσουν πυροβολισμοί. Ωστόσο, το υλικό δεν αποσαφηνίζει ποιος άνοιξε πρώτος πυρ ούτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκαν τα πέντε θύματα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τέσσερις ακόμη Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά. Η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών ανακοίνωσε ότι από την άλλη πλευρά σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός και τραυματίστηκαν άλλοι δύο.

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί σημαντικά. Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι επιθέσεις εποίκων και οι συγκρούσεις με Παλαιστινίους έχουν αυξηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 737.000 Ισραηλινοί έποικοι ζούσαν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τον Οκτώβριο του 2024. Οι εποικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση που απορρίπτει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τον Μάιο νέες κυρώσεις σε Ισραηλινούς εποίκους, επικαλούμενη την αύξηση των βίαιων επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, είχε δηλώσει τότε ότι η βία και ο εξτρεμισμός πρέπει να έχουν συνέπειες.

Όπως αναφέρει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 87 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από την αρχή του 2026.

Με πληροφορίες από Euronews

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